Weekend.16 opravdao titulu vodećeg regionalnog festivala i oduševio oko 6000 posjetitelja

Najbolji Weekend u godini ponovno je oduševio, inspirirao, educirao i zabavio te opravdao titulu vodećeg regionalnog festivala medija, komunikacije, marketinga i širokog područja kreativnog biznisa. Stara rovinjska Tvornica duhana u posljednja je tri dana okupila rekordan broj posjetitelja koji su imali priliku sudjelovati u vrhunskim predavanjima i od vodećih regionalnih i svjetskih stručnjaka čuti sve o aktualnim temama i trendovima današnjice, uz nezaobilaznu dozu odličnog druženja i zabave. Među njima su bile teme o suživotu PR-ovaca i novinara, kontroverznim poduzetnicima, utjecaju umjetne inteligencije, fenomenu trapa, ali i poslovnim promašajima koje su zabilježili uspješni poduzetnici na svom razvojnom putu.

"Weekend.16 je nadmašio sva očekivanja! Bilo je fantastično još jednom uživati u nevjerojatnoj atmosferi, pogledu na pune dvorane i zadovoljna lica rekordnih oko 6000 posjetitelja koji su uživali u posljednjem vikendu rujna. Još jednom smo dokazali da smo festival – lider u razmjeni iskustava, odlične energije, prijateljstva i stvaranja poslovnih suradnji, ali i festival novih ideja", rekao je Tomo Ricov, programski direktor Weekend Media Festivala koji je i ove godine održan pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe.

Umjetna inteligencija je sveprisutna, mlađe generacije će se prirodno razvijati uz nju, a na nama je da upoznamo sve njezine mogućnosti, educiramo se, informiramo i prihvatimo pozitivne promjene koje će donijeti, naglasak je panela Open about AI. Dinamična rasprava stručnjaka za umjetnu inteligenciju Borisa Debića, direktor, ZŠEM, Mislava Malenice, Croatian Association President i CEO, Mindsmiths i Joška Mrndže, direktor Adriatics region, Google koju je moderirao Aco Momčilović, stručnjak i savjetnik, Futurehr, zaključena je porukom da nije toliko bitna tehnologija, koliko je važna činjenica da je doba pred kojim se nalazimo nova revolucija. I Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, na svom je predavanju zaključio da su razvoj digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije radikalno promijenili sve aspekte naših života te da privatni prostor gotovo više ne postoji.

Nevjerojatna saznanja o budućnosti, geopolitičkim promjenama i utjecaju Azije na Zapad ispričao je Kishore Mahbubani, singapurski diplomat, bivši predsjednik Vijeća sigurnosti UN-a i stručnjak za međunarodne odnose na panelu Je li (se) Zapad izgubio?.

"Sljedećih 10 godina bit će 10 najuzbudljivijih godina u geopolitici“, rekao je Mahbubani, naglašavajući kako se nikada u ljudskoj povijesti nije dogodilo da gledamo kako se dvije nevjerojatne sile, iste veličine i moći, konfrontiraju. “Ovo će uzdrmati svijet, vežite pojaseve!”, poručio je Mahbubani s inspirativnog predavanja.

Žustra rasprava vodila se na panelu – Gdje PR-ovci griješe?. "Nije problem to što se prema nama slijeva previše informacija, već je problem najčešće u tome da PR-ovci žele imati kontrolu nad radom novinara, nekad kroz političku moć, nekad kroz komercijalnu moć i misle da imaju moć baratanja informacijama. Ukratko, novinarima smeta jer žele informacije koje PR-ovci ne žele dati, a PR-ovci guraju informacije koje su novinaru nezanimljive jer su promidžbenog karaktera. Tu je na gubitku upravo publika jer dolazi do sukoba između dviju struja", riječi su Tomislava Klauškog, novinara 24 sata koji je na panelu sudjelovao s Ivanom Galić Baksa, direktoricom marketinga i komunikacija, United Media, Ružom Veljović, direktoricom korporativnih poslova i komunikacija, Wireles Media Grupa, i Vladimirom Preseljem, CEO Millenium promocije. O utjecaju medija na percepciju poduzetnika govorili su Zoran Turković, chief executive officer 24 sata, Aleksandar Stanković, TV voditelj, Zoran Šprajc, RTL, urednik i voditelj, Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika te Tihomir Ladišić, N1, direktor vijesti i programa na panelu Kontroverzni poduzetnik powered by UGP pod moderatorskom palicom Petra Štefanića.

"Početkom 90-ih godina se riječ poduzetnik uglavnom vezala uz kriminal i cijela ideja UGP-a je bila da riječ poduzetnik postane pojam za ljude koji stvaraju nove vrijednosti. Riječ gospodarstvenik je čovjek koji je preko političke veze došao na poziciju i zato trebamo distancirati ta dva pojma. Politika djeluje u medijima, naravno, ali da postoje poduzetnici koji bi isto tako htjeli i utjecaj i moć“, rekao je Bujas.

Iako masovni mediji nisu kraljevi medijske kulture kao prije, ostali su živi i snažni te je tehnologija promijenila njihovu dominaciju i, paradoksalno, učinila ih snažnijima, teza je s predavanja Kako podaci i umjetna inteligencija oblikuju današnji DOOH i Posljednji masovni medij na kojima su vodeća imena s područja DOOH-a - Kai-Marcus Thäsler, član upravnog odbora Svjetske organizacijske za vanjsko oglašavanje (WOO) te Denis Gaumondie, pionir i svjetski lider u mjerenju vanjskog digitalnog oglašavanja i ekrana u maloprodaji, podijelili svoje priče i iskustva. "Najlakše je odustati, najteže je nastaviti“ poruka je ovogodišnjeg panela Pušiona 2.0 na kojemu su uspješni ljudi otkrili svoje manje uspješne priče, dok su nepomirljive razlike između boomera, gen Z-a i milenijalaca, odnosno djece cvijeća i rockera te mlade generacije koja sluša trap, objasnili glazbenici Relja Popović i Zembo Latifa, Đorđe Trbović, suosnivač i izvršni direktor IDJ-a te Milan Majerović Stilinović, ZAMP. Zaključili su da je, unatoč tome što boomeri često ne razumiju trap kulturu, to postao fenomen koji je ujedinio Balkan što ukazuje na snagu glazbe kao sredstva za spajanje ljudi i promicanje zajedništva.

Ljubitelji sporta na svoje su došli u One on one razgovoru višestrukog osvajača Emmyja i kreativnog direktora CBS Sporta Petea Radovicha i proslavljenog hrvatskog košarkaša, Damjana Rudeža pod naslovom Kako Amerikancima prodati nogomet (i destinaciju). “Primjer Superbowla potvrđuje da je Amerikancima bitniji show nego sport”, rekao je Radovich koji je s Rudežom najavio i novo izdanje Sunset Sports Media Festivala, projekta koji je u Zadru okupio svjetske zvijezde iz sporta, promocije i šoubiznisa i napravio iskorak u promociji Hrvatske prema američkom tržištu. Na panelu Svi mi pričaju o Rijeci – Nova rije(č)ka perspektiva, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović i direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa su istaknuli kako su se u posljednjih nekoliko godina u Rijeci otvorile brojne prilike za revitalizaciju infrastrukture te brojnih kulturno-gospodarskih objekata – od novog kvarta kulture, nove knjižnice, autobusnog kolodvora pa sve do nove nautičke marine. Sve te investicije dovele su do promjene paradigme- Rijeka iz lučkog i industrijskog grada postaje i turistički. Uz moderatoricu Nevenu Rendeli Vejzović, direktoricu Prime Time komunikacija ujedno su najavili drugo izdanje regionalne konferencije Women’s Weekend koja će se održati u Rijeci od 7. do 10. ožujka 2024. u novom prostoru Art kvarta, i zasigurno pridonosi novoj riječkoj perspektivi.

Čemu se smije publika na obalama Vardara, a čemu ona podno Triglava? Kakvoj publici je važnije da je nešto duhovito, a kojoj je dovoljno da je samo smiješno? Na ova je pitanja odgovarala najduhovitija postava Weekenda – stand-up komičari Tin Vodopivec, Goran Vinčić i Peđa Bajović te novinar i voditelj Zoran Kesić koji ne vjeruje da njegovu publiku muče prožvakana nacionalistička pitanja, iako je to na našim prostorima i dalje prisutna tema, i koji bi, umjesto političke satire, u Europu izvozio naše političare. Weekend Media Festival zaokružen je zabavom do ranojutarnjih sati uz sjajan nizozemsko-novozelandski bend My Baby te na RNB Confusionu, koji su priredili DJ Medo i DJ Turk te Zembo Latifa, , uz odličnu glazbu, puno zabave i druženja ispratili ovogodišnji Weekend.16. Kako je bilo na ovogodišnjem Weekendu možete vidjeti ovdje, a sve novosti možete pratiti putem službenih Facebook, Instagram i Linkedin profila Festivala.