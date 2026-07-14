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PROGRAM EDUCATION.WEEKEND

Kako će izgledati škole za 20 godina? U Rovinju stižu odgovori na najveća pitanja obrazovanja

Zagreb: James A. Robinson održao predavanje na Adria Business forumu
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.07.2026.
u 12:30

Program Education.Weekenda osmislio je prorektor Sveučilišta Algebra Bernays Božo Skoko, koji ističe da je cilj otvoriti raspravu o znanju, kompetencijama i izazovima koje donose umjetna inteligencija i ubrzane promjene na tržištu rada.

Popularni Weekend Media Festival ove će godine, uz komunikacijsku, medijsku i kreativnu industriju, prvi put ugostiti i novu programsku platformu Education.Weekend, posvećenu budućnosti obrazovanja. Konferencija će se održati od 24. do 27. rujna u prostoru stare Tvornice duhana u Rovinju, a okupit će domaće i međunarodne stručnjake iz područja obrazovanja, znanosti, gospodarstva i tehnologije.

Program Education.Weekenda osmislio je prorektor Sveučilišta Algebra Bernays Božo Skoko, koji ističe da je cilj otvoriti raspravu o znanju, kompetencijama i izazovima koje donose umjetna inteligencija i ubrzane promjene na tržištu rada. „Education.Weekend uvodi novu dimenziju – raspravu o znanju, obrazovanju i kompetencijama koje će oblikovati društvo u sljedećih dvadesetak godina. Okupit ćemo profesore, znanstvenike, poduzetnike, menadžere, HR stručnjake, studente i kreatore obrazovnih politika kako bismo dobili jasniji uvid u to gdje griješimo, kamo idemo i što nam je činiti kad su u pitanju znanje i kompetencije“, poručio je Skoko.

Konferenciju će otvoriti astronom i edukator Korado Korlević predavanjem „Kuda ide ovaj svijet i može li nam znanje pomoći?“, u kojem će govoriti o utjecaju umjetne inteligencije na budućnost čovječanstva, razvoju društva i ulozi obrazovanja u vremenu velikih tehnoloških promjena.

Među središnjim događajima bit će panel „We don't need no education! – Diploma ili kompetencije?“, na kojem će se raspravljati o tome koliko danas vrijedi diploma, koje vještine poslodavci očekuju od zaposlenika te kakvu ulogu ima strukovno obrazovanje. Sudjelovat će predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca i rektor Sveučilišta Algebra Bernays Mislav Balković, član Uprave Končara Ivan Paić, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore Tomislav Radoš te predstavnici resornih ministarstava.

Posebna pozornost bit će posvećena mentalnom zdravlju mladih i utjecaju digitalnih tehnologija kroz panel „Krhka generacija u okovima skrolanja, trolanja i lajkanja“, na kojem će govoriti dr. Ranko Rajović, jedan od vodećih stručnjaka za razvoj djece i osnivač Mense u nekoliko zemalja jugoistočne Europe.

Organizatori su pripremili i rasprave o ulozi umjetne inteligencije u učionicama, budućnosti nastavničke profesije, odnosu obrazovanja i tržišta rada te zanimanjima koja, prema mišljenju stručnjaka, ni umjetna inteligencija neće moći zamijeniti. Među gostima konferencije bit će i hrvatski astrofizičar Gregor Čavlović, poznat po radu na popularnom YouTube kanalu Veritasium, koji će govoriti o znanstvenoj komunikaciji u digitalnom dobu, kao i regionalni predavač Kenan Crnkić, koji će predstaviti teme iz područja osobnog razvoja i menadžmenta.

Uz predavanja i panele, Education.Weekend otvorit će rasprave o cjeloživotnom obrazovanju, MBA studijima, privlačenju stranih studenata te izazovima s kojima se suočava hrvatski obrazovni sustav u razdoblju ubrzanih tehnoloških promjena. Organizatori ističu da žele stvoriti platformu koja će povezati akademsku zajednicu, gospodarstvo i donositelje odluka u traženju odgovora na pitanje kako će izgledati obrazovanje budućnosti.

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Rovinj Božo Skoko

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