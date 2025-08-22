Wall Street Pepe širi se na Solanu – WEPE cilja postati alfa epicentra meme kriptovaluta

Sada uživo na Solani, najpametnija žaba u prugastom odijelu ušla je u pravi epicentar akcije meme kriptovaluta – gdje se bogatstva mijenjaju u minutama, a memovi udaraju jače nego market makeri.

No osim što transakcije čini jeftinijima i učinkovitijima, ovo proširenje otvara put i za lakšu integraciju NFT-ova – ključnih za nadolazeću Wall Street Pepe kolekciju od 5.000 NFT-ova koja će biti besplatno mintana 22. kolovoza – zajedno sa skalabilnim aplikacijama za zajednicu i alatima kojima pristup imaju samo vlasnici tokena.

Proširenje na Solanu podržava Best Wallet (BEST), jedan od najboljih kripto novčanika u prostoru, koji je nedavno uveo podršku za najbrži blockchain na svijetu.

S Best Walletom, WEPE holderi lakše upravljaju imovinom i sudjeluju u budućim funkcionalnostima na Ethereumu i Solani.

Dok WEPE nastavlja funkcionirati kao dual-chain ekonomija na Ethereumu i Solani, njegov ulazak u prijestolnicu meme kriptovaluta jasno pokazuje da je ovo tek početak – i holderi se trebaju pripremiti.

Ako to nije dovoljno, žaba se sada pokazuje i s potpuno novom web stranicom – roadmap je jasan i obećava da je ovo tek početno zvono.

Mehanika WEPE-ove dual-chain ekonomije

Wall Street Pepe ima ukupnu opskrbu tokena ograničenu na 200 milijardi WEPE, koja je do sada postojala samo na Ethereumu. To ograničenje se ne mijenja – umjesto toga, Solana WEPE dijeli isti bazen.

Sve počinje s price pegom: jedan Solana WEPE uvijek vrijedi jednako kao jedan Ethereum WEPE. Kad god se kupuje novi WEPE na Solani, ista vrijednost na Ethereumu se otkupljuje s tržišta i spaljuje.

Ova ravnoteža zaključava se na Token Generation Eventu (TGE). Toga dana, sve Solana alokacije osigurane tijekom ranog pristupa bit će mintane i airdropane izravno sudionicima. U isto vrijeme, ekvivalentna količina Ethereum WEPE-a bit će trajno spaljena.

Likvidnost se zatim dodaje na Solana DEX-ove, a cijena između ETH i SOL WEPE-a održava se modelom spaljivanja i mintanja, uz podršku CEX arbitraže.

Rezultat je supply-neutral ekspanzija koja omogućuje WEPE-u da koristi brze Solanine mreže bez napuhivanja opskrbe ili narušavanja vrijednosti holdera.

Zašto Solana ima smisla za Wall Street Pepe

Prelazak na Solanu čista je strateška odluka za Wall Street Pepe. Tijekom prošle godine, Solana je postala glavno mjesto trgovanja meme kriptovalutama, posebno otkako je krenuo superciklus. Njezina najpoznatija launchpad platforma, Pump.fun (PUMP), već je lansirala više od 12,3 milijuna tokena – dominirajući prostorom.

To je sjajna vijest za WEPE Armiju, posvećenu grupu trgovaca koji svakog tjedna ostvaruju i do 10x prinose. Snaga ovog pokreta leži u ekskluzivnom Alpha Chatu – dostupnom samo vlasnicima WEPE-a.

Za WEPE holdere prelazak na Solanu znači brže, jeftinije i jednostavnije transakcije. A kad cijeli ekosustav prijeđe na Solanu, potencijal se još više povećava – lakši NFT dropovi, optimizirane aplikacije i snažnija infrastruktura za ono što dolazi.

Kao što je spomenuto, sve dolazi u pravo vrijeme, budući da je Wall Street Pepe NFT kolekcija najavljena za 22. kolovoza.

Ekosustav također raste. Futures igre, ljestvice trgovanja, pozivnice na “tajne misije” – sve to još jače dolazi do izražaja na Solani.

Best Wallet podržava ekspanziju kao ključan partner. S podrškom za Solanu koja je aktivirana 15. kolovoza, korisnici sada mogu kreirati novčanike, mijenjati tokene i premještati SOL i Solana imovinu u nekoliko klikova.

Njegova WalletConnect certifikacija i jednostavno sučelje pružaju WEPE holderima pouzdan način upravljanja imovinom na više mreža, dok ostaju spremni za buduće nagrade.

Od Solane do potpune kripto dominacije: Počinje nova era WEPE-a

Dual-chain sustav tek je početak. Obnovljeni roadmap Wall Street Pepea jasno pokazuje da preuzimanje “Crypto Streeta” prelazi u višu brzinu. Likvidnost i funkcionalnosti sve će se više vezati uz Solanu, uz velika listanja na burzama, gamificirane operacije, pa čak i WEPE Army Awards koji su na horizontu.

Ova žaba još ima puno trikova. Za sada trgovanje na Ethereumu ostaje aktivno, ali kao što je ranije rečeno, svaka nova Solana alokacija WEPE-a bit će praćena spaljivanjem istog iznosa na Ethereumu, čime se osigurava stabilna opskrba na obje mreže.

Trenutačno je u tijeku faza ranog pristupa, gdje korisnici mogu osigurati Solana WEPE alokacije prije TGE-a.

Korisnici se mogu uključiti kupovinom WEPE-a na Solani koristeći ETH, SOL, USDT, USDC ili karticu – ili jednostavno zamijeniti svoj Ethereum WEPE u omjeru 1:1 nakon lansiranja.

Za novosti, pratite Wall Street Pepe na X-u i Telegramu.