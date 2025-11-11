Naši Portali
NIJE MU JEDINA POZORNICA

Vukić je o Jasenovcu predavao i na diplomatskoj akademiji MVEP-a

Autor
Tomislav Krasnec
11.11.2025.
u 23:28

Nejasno je čija je ideja bila dovođenje Igora Vukića kao predavača polaznicima Diplomatske akademije: u MVEP-izbjegavaju odgovoriti, a bivši ministri Kovač, Stier i Marija Pejčinović-Burić kažu da ne znaju ništa o tome

Hrvatski sabor nije jedina državna politička institucija u kojoj je Igor Vukić, predsjednik Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, dobio priliku govoriti o svojim kontroverznim tezama o kudikamo manjem broju žrtava logora Jasenovac od svih brojeva kojima se dosad baratalo u znanosti i javnosti: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova angažiralo je, naime, Vukića da o tome održi predavanje polaznicima Diplomatske akademije generacije 2017./2018., godinu nakon početka mandata premijera Andreja Plenkovića. Iz MVEP-a su, na naš pismeni upit, neslužbeno potvrdili da je Igor Vukić doista angažiran za jedno predavanje o Jasenovcu u to vrijeme te da se njegov angažman poslije nije nastavio. Igor Vukić također je to potvrdio.

