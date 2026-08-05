Golubović: I općine i županije mogu pomoći u borbi protiv ASK

Znamo da je situacija na terenu alarmantna i da se sve teže boriti sa zarazom afričke svinjske kuge (ASK), no možda bi i općine i županije svinjogojcima u tome mogle pomoći kakvom donacijom. Ima situacija u kojima ljudi doista teško žive te bi im uistinu pomoglo kad bi se za njih odvojila neka simbolična sredstva i podijelio kilogram-dva dezinfekcijskih sredstava i nekoliko kvadrata spužve za dezbarijere koje su potrebne na ulasku u sve objekte, sugerira Antun Golubović, bivši predsjednik Odbora za svinjogojstvo i član Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (HPK), koji je i sam u jednoj od epidemija ASK ostao bez svinja.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić proteklih je dana, podsjetimo, iznova podsjetio na problem sa zarazom te najavio kako u četiri ugrožene općine u kojima se bolest svakodnevno pojavljuje počinje uklanjanje preostalih svinja. Nema smisla čekati da zaraza preuzme i preostala gospodarstva u koja još nije došla, uz rizik od novih žarišta. U općinama Draž i Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji te Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji uz intervenciju veterinara i veterinarskih inspektora te logističku potporu Ravnateljstva civilne zaštite i MUP-a uklonit će se tako preostalih 400-tinjak svinja. Potom je na redu prsten oko tih žarišta s oko 300 farmi. Veterinari i veterinarski inspektori idućih će dana provjeravati provode li se naređene biosigurnosne mjere, a ako ne bude tako, ni njima neće biti spasa. Iako je, prema Vlajčićevim riječima, cilj spasiti što više domaćeg svinjogojskog fonda i eutanazirati što manje svinja, neodgovorni će, ne isprave li u 10 dana uočene nesukladnosti, nakon 12. kolovoza snositi posljedice na koje ih se upozorava već tri godine. Svakomu tom gospodarstvu i pisanim je putem poslana obavijest u kojoj ih se podsjeća na obveze koje im je još prošlu jesen propisao veterinar kako bi podignuli razinu sigurnosti svoga gospodarstva. Zato će samo oni koji se pridržavaju pravila nastaviti raditi, rekao je Vlajčić.

Golubović tvrdi kako su nekim gospodarstvima 20, 30 ili 50 svinja sve od čega žive pa bi se simboličnom pomoći JLS-a i županija "nagradili" oni koji poštuju sigurnosne mjere, a oni koji kasne – animirali da ih poštuju. – Neki pak i dalje ne vjeruju u tu bolest ili misle da je ona negdje daleko iako već sutra može biti u njihovu dvorištu i na farmi – napominje Golubović ističući kako se borba protiv afričke svinjske kuge iz slavonskih županija brzo može proširiti i na Sisačko-moslavačku ili Karlovačku županiju, bilo gdje, gdje se bore s najezdom divljih svinja ili pak s ljudskim faktorom, čak i švercom iz susjednih zemalja, na što je ovih dana upozorio i ministar.

– Očito je da na terenu ima svega i svačega, zato ni za jednu općinu ni županiju ne bi bila velika stavka da izdvoji malo sredstava i pokaže dobru volju. Svi oni znaju kakva je sad situacija na terenu, koliko je registriranih uzgajivača i tko ima svinje ili ne – poručio je Golubović.