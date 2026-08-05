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PROJEKTILI POGODILI PRIJESTOLNICU

FOTO Snažne eksplozije odjekivale Kijevom: Balistički napad ostavio mrtve i ozlijeđene

Russian missile strike in Kyiv region
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
1/12
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
05.08.2026.
u 08:07
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Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na Kijev. U posljednjih je mjesec dana izvela nekoliko napada na ukrajinsku prijestolnicu.

Ruske snage napale su ukrajinski glavni grad Kijev balističkim projektilima u srijedu ujutro, pri čemu je jedna osoba poginula, ranjeno ih je 12 i teško su oštećene zgrade u nekoliko četvrti tog grada od 3 milijuna stanovnika. Vojna uprava grada izjavila je da je sedam lokacija pogođeno u napadu koji je započeo nakon ponoći. Upozorenja na zračni napad na Kijev ostala su na snazi ​​više od jedan sat. Gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je rekao da je jedna skladišna zgrada uništena u blizini centra grada i da su spasilačke ekipe izvukle dvije osobe iz ruševina.

"Možda još uvijek ima ljudi pod ruševinama", napisao je. "Potraga i spašavanje su u tijeku." Rekao je da je među ozlijeđenima i vozač hitne pomoći. Kličko je podijelio da je napad izazvao požare u skladištima, dodajući da su se početna izvješća da gori 20-katnica pokazala netočnima. Veliki požar izbio je na periferiji grada, rekao je, a krhotine rakete pale su pored stambene zgrade. Gradska vojna uprava također je izjavila da je napad izazvao curenje amonijaka, što su sanirale hitne službe.

Svjedoci su za Reuters rekli da su se eksplozije čule diljem grada. Kličko je rekao da su jedinice protuzračne obrane aktivirane radi odbijanja napada. Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na Kijev. U posljednjih je mjesec dana izvela nekoliko napada na ukrajinsku prijestolnicu.
Ključne riječi
Vitalij Kličko raketni napad Rusija Kijev

Komentara 22

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SA
sport aš
08:21 05.08.2026.

Vrijeme je da Ukrajina uzvrati po Moskvi

KO
Kormoran
08:20 05.08.2026.

prokleti ruski nacisti!

ZU
ZUGZWANG
08:23 05.08.2026.

ruski krvoloci

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