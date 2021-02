Vučić žestoko udario na mafiju: Pao je i kapitalac Velja Nevolja

1 / 8

04, February, 2021, Belgrade - As part of the investigation after the arrest of the organized criminal group, Veljko Belivuk, known as Velja Nevolja, was brought to the stadium of the Partizan Football Club accompanied by the police. Veljko Belivuk. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 04, februar, 2021, Beograd - U sklopu istraznih radnju posle hapsenja organizovane kriminalne grupe Veljko Belivuk, poznat kao Velja Nevolja doveden je u pratnji policije na stadion Fudbalskog kluba Partizan. Photo: Antonio Ahel/ATAImages