Vučić poručio studentima: 'Sa zahtjevima je gotovo, nećete dobiti ni dinar'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u subotu sa skupa svojih pristaša u Nišu da je sa zahtjevima studentskog pokreta "gotovo", dok su istodobno sa svog prosvjeda u tom gradu studenti poručili da neće šutjeti niti odustati te ponovili zahtjev za raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora. Vučić je studentima rekao da ga njihovi zahtjevi više ne zanimaju, a da će izvanrednih izbora biti kada to odluče "nadležne institucije".

Studentski pokret nastao na valu prosvjeda zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine istaknuo je koncem tog mjeseca zahtjeve u kojima traži političku i kaznenu odgovornost vlasti i izvođača radova za tragediju u Novom Sadu čije uzroke vidi u koruptivnim poslovima vlasti. Studenti, uz borbu protiv korupcije, zahtijevaju neovisan rad institucija bez političkog utjecaja i pritisaka, uređeno društvo i slobodu medija, a svojim su zahtjevima početkom sviubnja pridodali i raspisivanja izvanrednih izbora. Vučič im je večeras poručio da ne traže izbore, ocijenivši da bi - kada budu raspisani - vladajuća koalicija pobijedila još uvjerljivije nego na prethodnim.

"Sa zahtjevima je gotovo, Niš je novi slobodan teritorij, bit će i cijela Srbija", rekao je Vučić na skupu koji je nazvao "svenarodnim saborom" na koji su autobusima dovezene tisuće ljudi kako bi sudjelovale u promoviranju Pokreta za narod i državu.

Osnivanje pokreta inicirao je upravo Vučić u namjeri da objedini političke snage i društvene skupine, a nove mitinge najavio diljem Srbije kako bi amortizirao studentske prosvjede i omalovažio njihove akcije, među kojima je bila nedavna biciklistička "Tura do Strasbourga" i studentski štafetni ultramaraton od Novog Sada do Bruxellesa. On je ocijenio da su studenti "zavedeni od društvenih mreža i svojih profesora", ponovno nazivajući prosvjede "obojenom revolucijom".

Profesorima i akademskoj zajednici, koja podržava studente u blokadama i njihovim zahtjevima, poručio je da "neće dobiti ni dinar" dok ne počnu držati nastavu. Studenti su, pak, sa skupa održanog na drugom trgu, kilometar dalje od Vučićčevih pristaša, poručili da se na dva trga u Nišu "lome istina i laž".

"Nećemo šutjeti, tražimo odgovornost, pravdu i istinu. Želimo izbore kako bismo oslobodili institucije i da bi one ispunile naše zahtjeve", poručili su niški studenti. Istodobno sa dva niška skupa u Subotici od 14 sati traje prosvjed "Sjever zove" na koji su studenti došli pješačeći i biciklirajući iz brojnih gradova diljem zemlje, prolazeći i kroz naselja u kojima dosad nije bilo prosvjeda da bi pridobili još veću potporu građana. Planirano je da prosvjed u Subotici traje do dva sata poslije ponoći.