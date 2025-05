'Najezda (Vučićevih) skakavaca' na srpski grad, centar je okupiran

Već danima građani Niša sa znatiželjom promatraju što se događa na glavnom gradskom trgu i u njegovoj okolici. Inače je ovdje uvijek živo, ali ovakva vreva ipak nije svakodnevna. U srijedu se na trgu snimala reklama Apatinske pivovare, bili su prisutni kamioni i velika pozornica, dok su se na drugom kraju parka istovremeno postavljale kućice i šatori za gastro-turistički festival koji traje dva dana. Organizatori su davno ishodili sve potrebne dozvole za korištenje javnih površina. Velika metalna konstrukcijakoja se u četvrtak užurbano postavljala neposredno ispred spomenika kralju Milanu izazvala je zanimanje i čelnika središnje gradske općine, jer pravo odlučivanja o korištenju glavnog trga pripada upravo njima. Međutim, nisu zaprimili zahtjev za zauzimanje te površine niti su izdali ikakvu dozvolu. Zbog toga su se ondje tijekom dana pojavile i inspekcijske službe. Inače, općina Medijana najveća je i središnja gradska općina, ali i jedina oporbena općina u Srbiji.

Politika umjesto koncerta

S druge strane glavnog trga, u niškoj tvrđavi, gradske su vlasti iznenada i bez prethodne najave otkazale dva kulturna događaja, pa će izvođači elektroničke glazbe s Naisus festivala i Vlado Kalember sa Srebrnim krilima nastupiti nekom drugom prilikom. Zbunjeni građani Niša sa znatiželjom prate podizanje pozornice. Još uvijek nema nikakvih službenih informacija – nitko im se nije obratio.

S jedne strane, predsjednik Srbije preko društvenih mreža i režimskih medija pozvao je, kako je isprva rekao, na „mali skup pristojne Srbije“. S druge strane, na društvenim mrežama šire se poruke da Aleksandar Vučić i SNS nisu dobrodošli. Osim promidžbenih poruka – ništa drugo nije poznato. U petak je već sve izvjesno. Pozornica je gotovo postavljena, a duž cijele gradske ulice montirani su videozidovi. Metalne ograde suzile su prometne trake, pa se njima više ne odvija promet, a postavljene su i kućice te mobilni toaleti. Pozornica duga najmanje 30 metara jasno pokazuje da ovo neće biti „mali skup“, već – kako je kasnije najavljeno – „veliki narodni skup“ ili „trodnevni svenarodni sabor“ Pokreta za narod i državu. „Upravo sam prošla da vidim“, priča nam Nišlijka Marija Peternel i dodaje: „Očekujem da Nišlije jasno, odlučno i artikulirano pokažu što misle. Jasna poruka je da je njegovo prisustvo ovdje nepoželjno", kaže ona.

Vučić tu nema što tražiti

„Moramo pokazati zube. Ako ne pokažemo zube, Vučić će samo nastaviti raditi ono što najbolje zna – stvarati podjele i širiti mržnju“, tvrdi jedan taksist iz Niša. Miodrag Stanković iz drugog dijela grada prošetao je do centra jer smatra da je dobro što predsjednik dolazi te se nada da će sve proći mirno. Na pitanje od koga očekuje moguće nerede, kaže: „Svugdje ima svakakvih – i na jednoj i na drugoj strani. Dovoljan je jedan da nešto napravi i sve može krenuti po zlu. Ali mislim da se to neće dogoditi“, kaže optimistično.

I dalje je mnogo nepoznanica o najavljenom događaju. Danima pokušavamo doznati od gradonačelnika Niša, Dragoslava Pavlovića, što točno čeka Nišlije, ali on uporno ignorira pitanja DW-a. Na službenim stranicama grada nema nikakvih najava – objavljuju se tek vijesti o besplatnim preventivnim pregledima štitnjače.

Nema čak ni najava za medije o aktivnostima gradonačelnika. Ipak, za medije koji prate njegov rad, prošetao je gradom i izjavio da će to biti „veliki narodni skup, zaista veličanstven događaj“ te da će ostale informacije objaviti na vrijeme.

Provokacija građana Niša

Niški studenti koji već neko vrijeme sudjeluju u blokadama poručuju predsjedniku da ne dolazi. Smatraju da ovim skupom vlast ponižava građane Niša i ignorira nezadovoljstvo koje mjesecima izražavaju na ulicama.

„Čista provokacija, demonstracija tobožnje moći, jer smo vidjeli da je skup vladajuće stranke u Beogradu trajao jedan dan“, rekla je Anđela Šapić, studentica Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu. „Smeta im to što Niš nije potpuno pod njihovom kontrolom. Smeta im što ih građani neće dočekati kao što su dočekivani studenti“, kaže studentica. „Zašto bi ovaj događaj trajao tri dana ako nije u pitanju pokazivanje sile?“

Dragan Milić iz Pokreta za decentralizaciju Srbije, koji vodi općinu Medijana, kaže kako očekuje „naezdu skakavaca“ na Niš, ali dodaje: „Skakavci dođu, skakavci odu.“

„Niš je mjesto gdje je politički pad SNS-a započeo. Doživjeli su težak poraz u općini Medijana, koji ih još uvijek boli. Vidjet ćete pokušaje koji već godinu dana traju kako bi umanjili tu pobjedu“, rekao je za DW.

Nikad gora vlast u povijesti Srbije

Iako oštro kritizira vlast, Milić je bio jedini oporbeni političar koji je osudio bacanje jaja na članove SNS-a u Nišu 21. ožujka i polijevanje gradonačelnika vodom. Zbog toga je, kaže, trpio napade na društvenim mrežama.

„Smatram da je SNS najgora vlast u povijesti Srbije i što prije odu, to bolje – i za nas, i za njih. Ali ne mogu prihvatiti kad netko kaže 'jašimo ih', 'panirajmo ih', 'pirjajmo ih'. Htio to netko priznati ili ne, to je oblik nasilja i ponižavanja drugih, pa makar se radilo i o članovima SNS-a“, rekao je Milić za DW. „Ako se budemo ponašali kao SNS, postavljam pitanje – po čemu se onda razlikujemo? Za mene je revanšizam oblik osvete, a ja ne vjerujem u osvetu, nego u pravdu i zakon“, dodaje.

Đorđe Stanković, narodni zastupnik iz Niša i član Narodnog pokreta Srbije, kaže kako razumije gnjev građana, ali ih poziva da taj vikend odu na neko drugo mjesto, kako ih događaji u centru ne bi uznemirili. I sam će, kaže, svojim primjerom pokazati da postoje važnija mjesta od Trga kralja Milana – za njega je to Zaječar, u kojem se do 8. lipnja održavaju lokalni izbori.

Uskoro izbori u Srbiji?

Svjestan je da vlast provocira jer joj je Niš „trn u oku“, no uvjeren je da je to jedino što može. „Kad god da budu izbori, SNS u Nišu nema što tražiti, a priče da Vučić ima najviše članova svojeg Pokreta upravo iz Niša su bajke“, kaže Stanković. Smatra da izbori neće biti uskoro jer je Vučić između dvije opcije: ili da raspiše izbore koje će izgubiti, ili one koje će pokušati pokrasti. Građane tako, kaže, čeka još jedna godina borbe na ulicama. Prijevremen parlamentarne izbore već neko vrijeme zahtijevaju i studenti, koji inzistiraju da se održe do ljeta. Najavljivali su objavu liste sa stručnjacima koje su podržavali tijekom prosvjeda, ali su od toga odustali.

„O tome ćemo govoriti tek nakon što izbori budu službeno raspisani. Sve drugo su neslužbene informacije i ne želimo izlaziti s listom ako za to ne postoji konkretna potreba“, kaže Anđela Šapić.

Predsjednik Vučić, prije nego što je u petak navečer stigao u Niš, iz Tirane je poručio da će „izbori biti raspisani za godinu i pol dana, kad za to odluče nadležne institucije, a ne organizacije koje nemaju nikakve ovlasti da o tome odlučuju“.

Tog su dana niški studenti predsjedniku Srbije uputili službeni zahtjev za raspisivanje parlamentarnih izbora. Za subotu su najavili i šetnju gradom te prosvjed pod nazivom „Izbori(mo) se“. Dok na Trgu kralja Milana budu gosti predsjednika i sam predsjednik Vučić, studenti će, kilometar dalje na Trgu kralja Aleksandra, dočekati niškog maratonca Aleksu Radonjića i studente koji su pješice išli sve do Bruxellesa.