Vučić o planiranom atentatu: Zna se tko je trebao donijeti oružje, kome ga predati...

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić daje izjave za medije povodom informacije da je na njega trebao biti izveden atentat.

Podsjećamo, informaciju je u petak u javnost iznio ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin, govoreći da je do atentata trebalo doći sredinom veljače. Kako je kazao, radi se o kriminalnoj organizaciji na čijem je čelu crnogorski državljanin Radoje Zvicer, o kojem smo više pisali ranije.

Pokrenuta je, kako je kazao Vulin, opsežna akcija ''utvrđivanja identiteta svih pripadnika ove zločinačke organizacije, koja za cilj ima ubojstvo predsjednika Vučića.''

Vučić se javnosti obraća iz vlaka, kojim je povodom na početku kazao:

- Nema ljepšeg mjesta za obraćanje od ovog vlaka koji smo kupili od Švicaraca - kazao je na početku, a prenosi Kurir.rs.

- Jedna zemlja EU nam je proslijedila operativna saznanja i dali nam mnogo detalja. Hvala im na tome. Ali ljudi imaju svoje probleme, ne žele živjeti i sa mojim problemima. Zato ne mislim da je to od posebnog značaja za ljude. Ja sam to morao raditi 14, 15, 16... I tada sam se obratio javnosti, ali to nisam napomenuo - kazao je te odgovorio brinu li ga te informacije:

- U tom dopisu je bilo sedam imena iz više zemalja. Da li je to istina ili nije, ne mogu tvrditi. Nadležni organi rade sve da se to spriječi. Ta zemlja EU je bila izuzetno fer, razgovarali su sa našim ljudima, raspisane su tjeralice... Zna se tko je trebao donijeti oružje, ko kome da preda... Sve ima ime, nisu to prazne priče - kazao je.

Kazao je kako je puno učinjeno uhićenjem narko kartela.

- Zato nekim ljudima smetate. Od lica koje sam video na spisku nikada nikog nisam vidio i čuo pa ne postoji nijedna osobna stvar. I naravno destabilizacija Srbije bi svima bila u interesu - kazao je.

Kazao je i što smatra da je najvažnije u svemu.

- Za nas je najvažnije je da očuvamo stabilnost i da nastavimo borbu protiv narko kartela, to zanima običnog čovjeka - smatra.