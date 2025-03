Vučić najavio revoluciju za pet dana: 'Sukob s vojskom je neizbježan, neće me moći rušiti'

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić , izjavio je na sastanku Glavnog odbora Srpske napredne stranke da je ostalo samo pet dana do "pokušaja njihove revolucije" i pokušaja rušenja ustavnog poretka, što smatra jednim od najtežih kaznenih djela u Srbiji, prenosi N1. Rekao je da će glavni cilj tih pokušaja biti zauzimanje institucija i formiranje prijelazne vlade. "Ne mogu srušiti predsjednika jer znaju da bi time došli u sukob s vojskom", dodao je Vučić. Prema njegovim riječima, plan je zauzeti Skupštinu Srbije i Radio-televiziju Srbije, dok Predsjedništvo neće biti zauzeto, ali bi mogli pokušati stvoriti pritisak na njega kako bi potpisao prijelaznu vladu. No, Vučić je uvjeren da to neće uspjeti.

Također je naglasio da "dok je živ", neće prihvatiti prijelaznu vladu, dodajući da će ga morati ubiti ako žele ostvariti taj plan. Istaknuo je da "prevarantima neće predati državu", što je izazvalo pljesak okupljenih. Vučić je također komentirao najavljeni prosvjed, rekavši: "Nitko normalan im neće doći. Nijedan skup nisu prijavili nadležnim organima. Kažu, neće nasilje, ali glavni skup će držati ispred Skupštine. Zašto? Da napadate onu djecu. Pričat će bajke, sedam redova redara, pa će bajkeri... A unaprijed znaju tko je određen da gađa jajima, a tko će na Skupštinu. Svi koji budu bacali kamenje ili pokušali ući u Narodnu skupštinu ili bilo koju drugu instituciju, dobit će 3-15 godina zatvora."

Povodom toga, Vučić je izrazio žaljenje zbog toga što će pošteni studenti, poput blokadera, biti uvučeni u tu akciju. "Krivo mi je poštenih studenata blokadera, koje će Ponoš, Milivojević i ostali uvući u sve to. Na kraju će i oni zajedno s njima krenuti u tu odvratnu akciju rušenja vlastite države. Ako krenu u rušenje, sudac će odsvirati kraj", kazao je predsjednik Srbije.

Zaključio je i kako Srbija danas živi najbolje u povijesti, podsjećajući da je bila druga najbrže rastuća ekonomija u Europi. "Ne mogu se pozivati na ekonomske parametre, Srbija je bila druga najbrže rastuća ekonomija u Europi. Vratili su plenume iz ‘45. koji trebaju uništiti državu. Pogledajte koliko se puta niste oglasili, a morali ste. Čuvali ste sebe i isturali uvijek onog istog. Ja sam ponosan što sam tu, nemam nikakav problem s tim. Pisat će jednog dana kako je pobijedio jedinstvo plenumaša", poručio je Vučić. Najavio je i da će večeras govoriti u dnevniku Radio-televizije Srbije, ako ga, kako je rekao, ne spriječe u tome. Ove izjave dolaze uoči velikog prosvjeda koji se očekuje 15. ožujka.

