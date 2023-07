Upozorenja za cijelu zemlju, Vakula najavio: 'I u petak je moguće olujno nevrijeme i tuča'

Nakon snažne oluje koja je ove srijede napravila kaos u unutrašnjosti Hrvatske te odnijela četiri života, nestabilno vrijeme očekuje se i ovog petka. Naime, za gotovo cijelu Hrvatsku sutra će biti upaljeno narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, dok će u Dalmaciji ono biti praćeno i visokim temperaturama.

- Premda jamačno mnogi priželjkuju drukčije ljeto – do subote nam se u većini Hrvatske valja prilagođavati nestabilnom vremenu, te čestim pljuskovima s grmljavinom, ponegdje i tučom, pa i olujnim nevremenom - najavio je meteorolog Zoran Vakula za HRT.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će u petak osim sunčanog vremena i promjenjive naoblake biti i pljuskova s grmljavinom, ponegdje vjerojatno i olujnog nevremena, osobito kasno navečer. Temperatura zraka ujutro 17, 18 °C, a poslijepodne oko 31 °C. U središnjoj Hrvatskoj izostat će dnevna vrućina, najavljuje Vakula, a isto tako se očekuju kiša s grmljavinom te ponegdje i tuča.

>> VIDEO Pogledajte timelapse oluje koja je odnijela ljudske živote i nanijela strašnu materijalnu štetu

Nestabilno će biti i u gorju i na sjevernom Jadranu, gdje je također vrlo velika vjerojatnost ne samo za neverine nego i nevere - još intenzivnije olujne procese tijekom kojih osim kratkotrajno obilne kiše praćene grmljavinom ima i olujnih pa i orkanskih udara vjetra te valovitog mora. Zbog toga su stručnjaci DHMZ-a objavili narančasto upozorenje - drugog od tri moguća stupnja, osim na Kvarneru te zapadnoj obali Istre gdje će vrijediti žuto upozorenje. Temperatura zraka ujutro od 15 do 18 °C, uz more 19 do 24 °C, a najviša poslijepodnevna između 30 i 32 °C, u gorju ponegdje malo niža.

U Dalmaciji i dalje pretežno sunčano i vruće, najavljuje Vakula, uz temperaturu mora oko 27 °C te najvišu temperaturu zraka većinom oko 35 °C, ali osim za toplinski val koji može djelovati na zdravlje, postoje upozorenja i za moguća olujna nevremena navečer na sjevernom dijelu. Na jugu Hrvatske najstabilnije i najsunčanije, ali i najveća opasnost od toplinskog vala jer čak ni noć i jutro neće omogućiti znatnije osvježenje od dnevne vrućine.

- No, barem će za vikend mnogi u unutrašnjosti, uz iznimku onih u Dalmaciji, moći odahnuti od vrućine i velike sparine, koje svima ponovno "prijete" od ponedjeljka. A u subotu još osobito valja pratiti upozorenja na pljuskove, grmljavinu, tuču i olujna nevremena, koja su moguća ne samo diljem kopnenog područja nego i na sjevernom Jadranu, u noći i prijepodne vjerojatno i dijelu srednjeg. Od nedjelje pak posvuda uz more sunčano, u južnijim krajevima čak i vedro te vruće, u ponedjeljak uz vjerojatno jačanje juga - objavio je meteorolog Zoran Vakula.