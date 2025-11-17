Vrijedna donacija za najmlađe pacijente Kliničke bolnice „Sveti Duh“

Na svjetski dan Svjesnosti o prijevremenom rođenju, Klinička bolnica „Sveti Duh“ primila je vrijednu donaciju medicinske opreme u ukupnom iznosu od 288.437,94 eura, koju su tijekom tri mjeseca humanitarne akcije zajednički prikupili Klub roditelja nedonoščadi „Palčići“ i Dinamova zaklada Nema predaje, priopćili su sa Svetog duha. Donacija je namijenjena Odjelu neonatologije, koji djeluje pri Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a omogućila je nabavu suvremene medicinske opreme za skrb o najmlađim i najosjetljivijim pacijentima – nedonoščadi. Na prigodnoj svečanosti donaciju je uručila predsjednica Kluba roditelja nedonoščadi „Palčići“, gospođa Željka Vučko i upravitelj Dinamove zaklade Nema predaje, Saša Pavličić Bekić, a u ime bolnice preuzeo ju je prof.dr.sc. Edvard Galić, prim. dr. med., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“. Zahvaljujući ovoj donaciji, Odjel neonatologije obogaćen je novom opremom koja uključuje: 6 inkubatora, 14 perfuzora, 6 infuzomata, 5 stanica s pokrovom, uređaj za transkutano mjerenje CO₂, video laringoskop, HFNC uređaj, ovlaživač medicinskih plinova i grijač bočica. Ova će oprema omogućiti još kvalitetniju i sigurniju skrb za prijevremeno rođenu djecu te dodatno unaprijediti standarde liječenja u jednoj od najvažnijih bolničkih jedinica za skrb o novorođenčadi. Ovim činom humanosti i zajedništva, Klub „Palčići“, Dinamova zaklada Nema predaje, i svi ljudi dobre volje, predvođeni „Teamom nenormalni“, još su jednom pokazali koliko snage ima zajednička briga za najranjivije među nama.

'Zahvaljujući ovoj donaciji, naši će stručnjaci imati još bolje uvjete za pružanje vrhunske skrbi prijevremeno rođenoj djeci. Hvala svim donatorima i građanima koji su podržali ovu plemenitu akciju,' izjavio je prof. dr. sc. Edvard Galić, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“. 'Uređaji koje smo dobili predstavljaju sam vrh tehnologije u suvremenoj neonatalnoj skrbi. Da bi prerano rođena djeca imala bolju prognozu i veće izglede preživljavanja, uz iznimnu stručnost i predanost ljudi koji o njima brinu, jednako je važna i najnaprednija medicinska oprema. To nisu samo tehnički alati – inkubator je njihov prvi, novi dom; respirator je potpora za disanje, njihov dah života; a monitori su naši tihi čuvari koji omogućuju da i djelatnici i roditelji imaju mirniji san, znajući da je svako dijete pod stalnim nadzorom,' dodao je ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“. 'S posebnim zadovoljstvom danas na Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju donosimo ovu vrijednu donaciju odjelu na kojem je upravo nastala ideja o osnivanju Kluba roditelja nedonoščadi “Palčići” prije punih 16 godina. Ovo je naša peta donacija u ovoj bolnici, najvrjednija do sada. Zahvaljujemo prije svega ekipi Teamnenormalni, koji su se ujedinili i prikupili sredstva za nabavku svih 6 inkubatora te svim hrvatskim građanima i tvrtkama, koji su se uključili u ovu našu akciju, kao i sve dosadašnje. Idemo dalje najavljujući kao sljedeću akciju nabavku opreme za odjel neonatologije KBC Split - Naš je cilj da svako dijete, bez obzira na okolnosti rođenja, dobije najbolju moguću šansu za život. Sretni smo što možemo podržati liječnike koji se svakodnevno bore naše 'NAJMANJE HEROJE NAJVEĆEG I NAJHRABRIJEG SRCA,“ dodala je gospođa Željka Vučko, predsjednica Kluba roditelja nedonoščadi „Palčići“.

'Kada nas je gospođa Vučko kontaktirala s upitom jesmo li ponovno spremni podržati Palčiće i jednu ovako važnu humanitarnu akciju, nismo dvojili "niti dvije sekunde", kako kaže i stih jedne poznate navijačke pjesme. Pet godina nakon Zagrebačkog potresa, kada su Boys spasili male Palčiće iz Petrove, Dinamovi navijači, naši donatori i svi ljudi velikog srca još su jednom pokazali snagu zajedništva i dokazali da se najveće pobjede ostvaruju izvan terena. Posebnu zahvalu dugujemo Bruni Lerotiću i njegovom 'Teamu nenormalni', bez kojih ova akcija ne bi imala ovakav domet. Ponosni smo što upravo na Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju simbolično zatvaramo jednu humanitarnu priču, a drago nam je da ćemo prikupljeni višak od 15 tisuća eura moći proslijediti na račun naše tekuće humanitarne akcije za djecu s prirođenim srčanim greškama', zaključio je Saša Pavličić Bekić, upravitelj Dinamove zaklade Nema predaje.