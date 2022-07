Vrhunac toplinskog vala: Temperature danas i preko 40 stupnjeva, evo koji će gradovi biti najtopliji

Toplinski val stigao je u Hrvatsku, a temperature su se u petak penjale i do 38 stupnjeva. Najtoplije je tako bilo u Kninu i Rijeci gdje je izmjereno 38 stupnjeva dok je u Osijeku, Pazinu, Slavonskom Brodu i Županji izmjereno 37.

Danas se očekuje vrhunac toplinskog vala, a u većini Hrvatske temperature će ići preko 35 stupnjeva. Na nekim područjima će penjati i do 40 stupnjeva dok je u Dalmaciji i Zagori moguće i da će prijeći 40 stupnjeva, prognoza je meteorologinje Branke Ivančan Picek te naglašava kako u budućnosti možemo očekivati još ekstrema.

Foto: DHMZ

-To je znak da je atmosfera spremnija primiti barem 7 posto vlage više nego što je to bilo normalno u prošlosti. To opet znači više grmljavinskih oluja, nevremena, više ekstrema s kojima se sada susrećemo, rekla je i dodala kako će niski vodostaji rijeka biti još niži.Sve je to poruka prirode da trebamo nešto učiniti- kazala je Ivančan Picek.

DHMZ je za danas upalio crveni alarm za tri regije: riječku, karlovačku i zagrebačku regiju. Zagreb će, prema podacima DHMZ-a, u iduća tri dana mjeriti 36 stupnjeva, Sisak 35, Karlovac 36, Osijek 32, Knin 35, Vinkovci 35, Vukovar 33, Varaždin i Koprivnica 33, Zadar 34, Požega 36, Slavonski Brod 39.

U subotu poslijepodne i navečer dolazi i manja količina vlažnog zraka koji će dodatno otežati podnošenje vrućine, a vodostaji rijeka sve su niži.