Vrhovni sud presudio u korist HRT-a zbog izvanrednog otkaza Zovku, HND: 'Presuda je puna nelogičnosti'

Vrhovni sud na koncu je presudio u korist poslodavca, u slučaju izvanrednog otkaza koji je HRT uručio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva Hrvoju Zovku još 2018. O svemu se oglasio i HND, napominjajući kako su dosad svi sudovi presudili u korist Zovka, a tajming najnovije presude Vrhovnog suda smatraju znakovitim. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

''Hrvatsko novinarsko društvo drži duboko pogrešnom odluku Vijeća Vrhovnog suda donesenu 10. travnja ove godine pod predsjedanjem Đure Sesse, kojom je preinačena presuda kojom su niži sudovi bili utvrdili da je odluka Hrvatske radiotelevizije iz 2018. godine o izvanrednom otkazu ugovora o radu Hrvoju Zovku, predsjedniku HND-a i tada izvršnom uredniku HTV4, bila nezakonita, a otkaz nedopušten. Vrhovni sud je zaključio kako verbalni sukob Zovka i nadređene urednice IMS-a HRT-a Katarine Periše Čakarun predstavlja "napad na poslodavca, vrijeđanje, kao i napad na čast i ugled poslodavca" te da je stoga riječ o osobito teškoj povredi obaveza iz radnog odnosa. HND znakovitim smatra tajming donošenja ove presude – nakon novinarskog prosvjeda protiv izmjena Kaznenog zakona, odnosno "Lex AP-a" 31. siječnja ove godine, koji je postao jedna od glavnih političkih tema – te ocjenjuje da je njezin cilj destabilizacija HND-a pokušajem rušenja njegova predsjednika.

Podsjećamo, nakon što je Hrvoje Zovko u rujnu 2018. godine tražio od nadređene urednice Periše Čakarun da ga razriješi dužnosti izvršnog urednika programa HTV4 žaleći se na cenzuru, pozvan je na razgovor koji je eskalirao u svađu nakon koje je Zovko dobio izvanredni otkaz. Na temelju iskaza svjedoka zaposlenih na HRT-u i Općinski sud u Zagrebu i Županijski sud u Rijeci zaključili su u svojim odlukama kako u sukobu Zovka s nadređenom urednicom nije bilo nasilničkog ponašanja, ni prema njoj ni prema drugim radnim kolegicama, pa stoga ni valjanog razloga za izvanredni otkaz.

HRT je protiv Zovka od 2019. do 2022. godine izgubio sedam sudskih postupaka.

Presuda od 10. travnja 2024. puna je nelogičnosti s obzirom na to da je sudsko vijeće u potpunosti ignoriralo ključne okolnosti događaja, kao i iskaze samih svjedoka. Sve to za razliku od dvije sudske instance koje su pri donošenju svojih presuda, a nakon izvođenja dokaza, presudile kako "sud, na temelju činjeničnih utvrđenja, zaključuje da je došlo do narušene komunikacije između tužitelja i njemu nadređene osobe, ali da je riječ o opsegu koji ne može biti razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu". Posebno je ironična činjenica koja potvrđuje pravu pozadinu ovih procesa – da na HRT-u i dalje bezbrižno sjedi i prima plaću smijenjeni ravnatelj Kazimir Bačić, Uskokov optuženik zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela trgovanja utjecajem, a u čijem je mandatu i počela hajka na Zovka.

Presudu Vrhovnog suda Hrvoje Zovko će osporiti ustavnom tužbom te će nastaviti pravnu bitku pred Ustavnim sudom. Budući da je Hrvoju Zovku radni odnos na HRT-u otkazan ubrzo nakon preuzimanja dužnosti predsjednika HND-a i protivljenja cenzorskoj kontroli novinarskog rada na javnom servisu, Hrvatsko novinarsko društvo i ovaj put naglašava kako će svom predsjedniku, kao i svakom svom članu i članici, dati podršku u nastojanju da svim raspoloživim sredstvima osigura pravnu zaštitu svojih profesionalnih i radnih prava'', poručeno je.

