Vrhovni sud: 'Otkaz lažnim profesorima je i te kako opravdan'

Nakon što je otkriveno 14 krivotvorenih diploma i svjedodžbi koje su koristili lažni profesori i nastavnici kako bi se zaposlili u osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske, o cijelom slučaju jučer se oglasio i Vrhovni sud poručujući jasno da su redoviti otkazi koji su uručeni lažnim profesorima i te kako opravdani.

– Korištenje nevjerodostojne svjedodžbe pri zasnivanju radnog odnosa opravdan je razlog za redoviti otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja, neovisno o tome što na temelju te svjedodžbe nije sklopljen ugovor o radu niti je za poslove koje je radnik obavljao kod poslodavca bila potrebna stručna sprema iz nevjerodostojne svjedodžbe pa okolnost da je poslodavac radniku dao redoviti otkaz koji je za njega povoljniji, a ne izvanredni otkaz, ne utječe na zakonitost odluke o redovitom otkazu ugovora o radu – poručio je tako sudac Željko Pajalić, glasnogovornik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Podsjetimo, sve osnovne i srednje škole još 11. siječnja dobile su naputak ministrice Blaženke Divjak da moraju provjeriti sve isprave svih zaposlenika u sustavu odgoja i obrazovanja, a rezultat je, priznaje to i B. Divjak, i nju iznenadio.

Među krivotvorenim ispravama onih koji su radili s učenicima i podučavali ih gradivu jesu i tri krivotvorene svjedodžbe, a dvije krivotvorene svjedodžbe su iz Škole za cestovni promet, dok su među diplomama najzastupljenije krivotvorine Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Takva velika akcija koja će trajati do kraja godine, kada se u sustav provjere uključuju i isprave profesora i stručnjaka koji rade i koji su zaposleni na visokoškolskim institucijama, najznačajniji je samostalni potez ministrice Blaženke Divjak, s ciljem, kako je to već naglasila, čišćenja sustava od varalica i pokušaj da se u profesore i stručnjake, pa i same obrazovne institucije, vrati povjerenje.

Akcija koja je potaknuta najprije otkrivenom krivotvorinom u samom Ministarstvu obrazovanja, nije završila samo izvanrednim otkazima lažnim profesorima već i obvezom da se od sada pri svakom novom zapošljavanju odmah provjeravaju sve isprave na temelju koje nastavnici i profesori dobivaju radnu poziciju.

– Pri sagledavanju podataka treba imati na umu da je riječ o oko 70 tisuća ljudi koji su zaposleni u školama, a u ovom trenutku imamo podatke da je otkriveno 11 krivotvorenih diploma i tri krivotvorene svjedodžbe. Ako usporedimo s rezultatima provjere u nekim javnim poduzećima i slično, to nisu tako velike brojke. Međutim, i jedna krivotvorena diploma ili svjedodžba u sustavu odgoja i obrazovanja je ona koja ne smije biti tamo, jer stvarno moramo vratiti povjerenje u sustav i moramo očistiti sustav od varalica. U tom smislu ključna je procedura kod novog zapošljavanja i činjenica da se svaka diploma provjeri prije nego se osoba zaposli – kazala je tako ministrica Blaženka Divjak poručujući da očekuje da će se do kraja godine svakako pronaći još pokoja krivotvorina.

– Puno je važnije da smo mi osvijestili potrebu provjere i da se uspostavi procedura kod novoga zapošljavanja da do toga više ne dođe – kazala je Divjak.

Podsjetimo, provjera vjerodostojnosti diploma odvija se na trošak škola, no velikoj akciji čišćenja sustava fakulteti su izašli ususret. Tako su sve sastavnice Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Rijeci provjere diploma pristale obavljati besplatno, a Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Osijeku odredilo je da je najviša cijena provjere može iznositi 200 kuna. Filozofski fakultet u Zagrebu, koji je na meti krivotvorina, unatoč mogućnosti naplate, odlučio je sve provjere za škole obaviti besplatno.

