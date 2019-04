Vrhovni sud odlučio: I konvertirani imaju pravo na povrat preplaćenih kamata!

Još jedan pravorijek o CHF kreditima, možda i najvažniji, objelodanio je danas Vrhovni sud Republike Hrvatske: u sporu protiv Zagrebačke banke dao je pravo utvrđivanja ništetnosti ugovornih odredbi i dužnici koja je kredit konvertirala u eure. Zašto je to važno? Zato što takvih slučajeva ima 55 tisuća i, krenu li u masovne tužbe, bankama se loše piše. Jer je već pravomoćno utvrđeno da su ništetne i valutna klauzula i promjenjive kamatne stope po ovim kreditima. Za potraživanja po preplaćenim kamatama zastara nastupa 13. lipnja ove godine, što znači da će sljedeća dva mjeseca odvjetnici imati – pune ruke posla.

Što piše u presudi

U priopćenju uz objavu presude za predmet Rev-2868/2018, piše da prema shvaćanju Vrhovnog suda korisnica ima pravni interes i može tražiti utvrđenje ništetnosti pojedenih ugovornih odredbi kako bi na temelju toga ostvarila eventualna prava koja smatra da joj pripadaju.

Činjenica da je potrošač sklopio dodatak ugovoru o kreditu i proveo konverziju u euro ne znači da je time izgubio pravni interes utvrđivanja jesu li pojedine odredbe ugovora o kreditu ništetne. Ništetnost nastupa po samom zakonu i nastaje od trenutka sklapanja pravnog posla, pri čemu ništetan ugovor ne postaje valjan ni kad uzrok ništetnosti naknadno nestane, osim u izuzetnim uvjetima koje propisuje čl. 326. st. 2. ZOO, a koji u predmetnom slučaju nisu ispunjeni – najvažniji je dio presude koja ukida sve prethodne nižestupanjske sudske odluke pa dužnica može ponovo pokrenuti sudski postupak. A to će i napraviti, najavljuje njezina odvjetnica Patricia Đurić.

– U ponovljenom postupku nastojat ćemo obuhvatiti i valutnu klauzulu koja nije bila predmet ove revizije jer je u prethodnim postupcima odbačena. No, u međuvremenu je donesena i presuda za njezinu ništetnost, a smatramo da se pravi, sveobuhvatni učinak konverzije i prava na povrat može utvrditi samo ako se traži utvrđivanje ništetnosti i valutne klauzule i promjenjive kamatne stope – kaže odvjetnica. S obzirom na to da očekuje val tužbi, njezino je mišljenje da nije isključeno i da bi zakonodavac mogao reagirati nekom svojom intervencijom.

Slijede vještačenja

Goran Aleksić, saborski zastupnik Snage, uvjeren je da slijede vještačenja na općinskim sudovima kojima će, usporedbom efekata konverzije i obračunom preplaćenih iznosa, utvrditi da konverzija čini svega 50 posto onoga na što potrošač ima pravo – a to je povrat u stanje kao da nije ni bilo valutne klauzule CHF ni nepoštenih kamata.

– Vjerujem kako će HUB opet lagati kako je to pojedinačni slučaj, no radi se o izvanrednoj reviziji, a Vrhovni sud RH u izvanrednim revizijama odlučuje upravo o pravnom pitanju koje se tiče svih sličnih slučajeva – oštar je Aleksić, koji se referira na prošlotjednu izjavu direktora HUB-a Zdenka Adrovića o prethodnoj reviziji Vrhovnog suda kako je posrijedi tek jedna, pojedinačna presuda koja se u medijima koristi kao pokušaj manipulacije. Najnoviju odluku u HUB-u nisu komentirali iako smo to od njih tražili. No iz RBA su odgovorili da svaki korisnik mora dokazati da su i nakon konverzije ugovor o kreditu ili neka njegova odredba ništetni.