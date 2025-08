Vraćaju se temperature preko 30 stupnjeva: Evo kad stižu vrućine i gdje će biti najgore

Iako je tjedan započeo uz meteorološka upozorenja zbog jake bure, osobito u Velebitskom kanalu, sjevernoj i srednjoj Dalmaciji te riječkoj regiji, čini se da će se vrijeme već sredinom tjedna stabilizirati. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), za utorak je izdano žuto upozorenje zbog bure koja će najjače puhati u Velebitskom kanalu, Sjevernoj i Srednjoj Dalmaciji, a za srijedu je upaljeno i upozorenje za riječku regiju, gdje se očekuje lokalno vrlo jak vjetar.

Unatoč ovim početnim nepogodama, vremenska prognoza za ostatak tjedna je optimistična. Kako javlja HRT, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja bit će u većini krajeva Hrvatske sunčan i stabilan. U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se većinom vedro i mirno vrijeme, s mogućim slabim razvojem oblaka na zapadu Slavonije. Jutarnje temperature bit će za dio građana svježe, između 13 i 15 stupnjeva, dok će se dnevne kretati od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih

Foto: DHMZ

Središnja Hrvatska također će imati pretežno sunčano vrijeme, uz nešto više oblaka na sjeveru i mogućnost slabih oborina tijekom noći. Jutro će biti bez vjetra, ponegdje uz sumaglicu, a temperature će se kretati između 11 i 14 stupnjeva, s dnevnim maksimumom oko 27. Na zapadu zemlje, osobito na sjevernom Jadranu, bit će pretežno vedro, dok će u unutrašnjosti, ponajprije u Gorskom kotaru, povremeno biti umjerene naoblake, ali uglavnom bez kiše. U kotlinskim dijelovima Gorske Hrvatske moguće je stvaranje jutarnje magle. Duž obale ujutro će mjestimice puhati jaka bura, a dnevne temperature kretat će se od svježih 11 u unutrašnjosti do 30 stupnjeva na moru.

Dalmacija će utorak započeti s nešto umjerene naoblake, dok se u popodnevnim satima u unutrašnjosti očekuje razvoj oblaka. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak, najizraženiji u području Šibenika. Jutarnje temperature bit će između 16 stupnjeva u unutrašnjosti i 23 na otocima, a dnevne će se kretati između 29 i 32 stupnja.

Foto: DHMZ

Krajnji jug Hrvatske bit će podjednako topao, ponegdje i vruć, uz sunčano vrijeme i mirno more. Ipak, u Konavlima postoji mala vjerojatnost za kraći ljetni pljusak. Bura će biti slaba do umjerena, što će dodatno pridonijeti ugodi na moru koje će biti uglavnom mirno do malo valovito, a prema otvorenom i valovito. U srijedu se u unutrašnjosti očekuje prolazno više oblaka, iz kojih će ponegdje pasti malo kiše, a dan će biti nešto manje topao uz sjeverni vjetar. Ipak, kako navodi HRT, slijedi razdoblje stabilnijeg vremena, porasta temperature i povratka vrućina, osobito prema vikendu.

Dugoročna prognoza DHMZ-a za cijeli tjedan predviđa visoke temperature diljem Hrvatske. Tako se za 10. kolovoza očekuje da će u osječkoj regiji temperatura porasti do 34 stupnja, u Istri do 31, u Zagrebu do 30, u Slavoniji do 32, u Dalmaciji do 31, a u kninskoj i dubrovačkoj regiji do 33 stupnja Celzijevih. Kako piše i Dnevnik Nove TV ove godine prvi tjedan kolovoza donosi umjerenije temperature, no već nakon srijede slijedi jačanje anticiklone, stabilizacija vremena i sve topliji dani. U unutrašnjosti klime možda još neće trebati, ali za vikend bi situacija mogla biti posve drugačija.