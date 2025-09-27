Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
POLITIČKI DESANT NA KULTURU

Vraća li se i Hrvatska u stanje kad su u državnim službama operirali 'policajci duha'

Zagreb: Fun zona na Bundeku već je puna smeća
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Mirko Galić
27.09.2025.
u 14:12

Demokracija se mjeri po tome koliko brani slobodu neistomišljenika

Dok je kultura predstavljala znak za raspoznavanje zemalja, general de Gaulle na mjesto ministra postavio je Andréa Malrauxa, pisca za kojeg su znala i djeca i odrasli. U politici je prošao širok dijapazon, od ljevice prema desnici, a u književnosti je napisao djelo ("Ljudska sudbina") za koje je Jean-Paul Sartre, poznat po ljubomori prema kolegama, govorio da je najbolji francuski roman 20. stoljeća. Ne govori se bez razloga da je kultura lice države; Malraux ga je osvjetlao – otad se ravnopravno ističe da je bio ministar i književnik. U to je vrijeme jedan drugi, ne manje poznati pisac, nobelovac François Mauriac, da bi naznačio visoko mjesto kulture na političkoj ljestvici, pisao kako i svaki subprefekt u ondašnjoj državi zna tko je Michel Foucault. Kulturi je u međuvremenu pala vrijednost; ipak, svaki prefekt u današnjoj Francuskoj zna za Foucaulta i za Mauriaca, da se o Malrauxu i ne govori. Država koja ne drži do kulture, ne drži do sebe. "Prava kultura", pisao je treći nobelovac, Albert Camus, "živi od istine, a umire od laži."

Ključne riječi
demokracija kultura festivali

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dodjela nagrade šampionima turizma Večernjakove turističke patrole te panel o turizmu
Video sadržaj
PANEL VEČERNJAKOVE TURISTIČKE PATROLE

Ministri raspravljali o budućnosti hrvatskog turizma: 'Limitirat ćemo prekomjerni razvoj, destinacijski menadžment ključ je održivosti'

Aktualni ministar naglasio je kako će do kraja godine biti izrađeni planovi upravljanja destinacijama. – Ti planovi će reći kako destinacije vide sebe, koliko hotela, ugostitelja i drugih sadržaja će dozvoliti i na temelju toga će se donijeti odluka o limitiranju prekomjernog razvoja. Država i sada nudi alate za limitiranje, ali jako malo lokalnih zajednica ih se usudi implementirati, svi moramo preuzeti jedan dio odgovornosti iako su neke mjere nepopularne. Dubrovnik je izvanredan primjer jer se turističkim tokovima pozabavio na više razina – rekao je Glavina

38
PROTIV OBAVEZNOG VOJNOG ROKA

U Zagrebu skup protiv vojnog roka: 'Želimo ulaganje u nas, ne u bombe'

Organizator prosvjeda, Centar za ekonomsko obrazovanje, poručuje kako je vojni rok nepravedan i nepotreban. “Većina građana, kao i većina saborskih zastupnika, nije niti će ikada služiti vojni rok. Što zbog dobne i spolne strukture stanovništva, što zbog MORH-a koji zapravo traži 4.000 ročnika godišnje, svakog desetog vojnog obveznika. Hrvatsku su u Domovinskom ratu obranili dragovoljci. Nije bilo opće mobilizacije”, istaknuli su.

Učitaj još