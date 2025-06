Vozaču (80) pozlilo, počeo krivudati po cesti i zabio se u zid, poginula njegova suputnica (80) koja nije bila vezana

Kao nesretni slučaj, a ne prometnu nesreću, policija je okvalificirala ono što se dogodilo 31. svibnja u 9.50 na Medulinskoj cesti u Puli, kada je jedna osoba poginula, a druga je ozlijeđena. Utvrđeno je da je u tom trenutku 80-godišnjak upravljao vozilom pulskih oznaka, a s njim je u vozilu bila je 80-godišnja suputnica. Ona nije bila vezana, njemu je u nekom trenutku pozlilo te je izgubio kontrolu nad upravljačem. Prvo je počeo krivudati po cesti, a potom je sletio s kolnika i udario u zid. I on i njegova suputnica su bili teže ozlijeđeni, no njoj život nije spašen unatoč pokušaju reanimacije dok je on prevezen u pulsku bolnicu.