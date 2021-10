Vozači bijesni zbog prosvjednika koji se lijepe za cestu: Polijevali ih tintom, svirali im gajde u lice...

Ljuti vozači svirali su gajde u lica aktivista grupe Insulate Britain i prijetili da će ih pregaziti dok su ih drugi prskali tintom i sukobljavali se s policijom. Aktivisti, koji zahtijevaju da vlada izolira sve socijalne stanove u Ujedinjenom Kraljevstvu, od sredine rujna unose kaos na autoceste i glavne gradske ceste u Londonu.

Danas su podijelili na dvije strane Londona gdje su blokirali promet. Uhićeno je, kako je navela grupa Insulate Britain, njihovih 55 članova. Njihove su demonstracije trajale oko dva sata, počevši u 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, piše Daily Mail.

U Dartfordu je policija jutros zadržala neke vozače i upozorila da bi mogli biti uhićeni zbog napada ako dotaknu aktiviste. Jedan bijesni vozač rekao je policajcu: "Dovest ću kamion ovdje i pregazit ću ih, obećavam ti, makni ih s puta".

- Zadržavaju vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, sramotno - rekao je drugi vozač koji im je svirao gajde u lice. Kaže da je to jednako nepodnošljivo kao ono što oni rade prometu.

Drivers vent fury at eco mob: Motorist furiously plays BAGPIPES in Insulate Britain activists' faces https://t.co/r3WsJsshXJ pic.twitter.com/IyCsfANQT7 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 27, 2021

Christian (77) jedan je od aktivista koji je po licu zaliven tintom. Ovaj umirovljeni liječnik kaže kako ga to nije boljelo, no da je osjećaj neugodan.

- Cijela stvar je tužna, tužno je što to moramo činiti. Mrzim to raditi, umirovljeni sam liječnik, cijeli život sam pokušavao pomoći ljudima i sveden sam na to da to moram činiti jer se vlada neće adekvatno pozabaviti problemom - kaže Christian.

Insulate Britain protestors Inked this morning on A40 pic.twitter.com/uNGI7lK5d4 — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) October 27, 2021

- Insulate Britain vratit će se na ceste što je prije moguće kako bi nastavili našu kampanju nenasilnog građanskog otpora dok Boris Johnson ne krene s poslom zaštite naroda ove zemlje. Insulate Britain ima dužnost nastaviti našu kampanju i nećemo biti promatrači dok Vlada osuđuje ovu zemlju na smrt - rekao je glasnogovornik skupine te dodao:

- Zahtijevamo da vlada nastavi s poslom izolacije britanskih domova, počevši od domova najsiromašnijih ljudi u zemlji - kazao je te ustvrdio kako će brojnim obiteljima biti hladno te kako će tisuće biti osuđene na smrt zbog siromaštva.

- Ako je odlazak u zatvor i gubitak doma ono što je potrebno da bi se vladu natjerala da učini pravu stvar, onda je to cijena koju vrijedi platiti - rekla je Suzie (47), jedna od uhićenih aktivistica.

Mnogi aktivisti skupine Insulate Britain za vrijeme svojih prosvjeda koriste ljepilo kako bi se zalijepili za cestu. Zabilježen je i slučaj kada je jedan muškarac zalijepio glavu za asfalt. Zbog toga ih je teže maknuti s cesta te njihovi prosvjedi dulje traju.