Vozač za rubriku vjerovali ili ne

Da po hrvatskim cestama vozi popriličan broj neodgovornih vozača i nije neka tajna, no 49-godišnjak kojeg je istarska policija zaustavila na istarskom ipsilonu, kandidat je za rubriku vjerovali ili ne.

On je, naime 6. siječnja u 15.50 alkoholiziran, u krvi je imao 1.09 promila alkohola, vozio BMW talijanskih tablica i to brzinom od 191 kilometar na sat i to na mjestu gdje je prometnim znakom brzina ograničena na 90 kilometara na sat. Vozio je iz smjera Pazina prema Lupoglavu, a pijana i prebrza vožnja očito mu nije bila dovoljna pa je još i pretjecao preko pune linije, na mjestu gdje je preglednost ceste nedovoljna. Policija ga je zaustavila i privela.

Odveden je u jedinicu za zadržavanje radi triježnjenja a izrečena mu je i novčana kazna od 12.200 kuna. Osim toga mu je i vozačka dozvola oduzeta na tri mjeseca koliko mu traje zabrana upravljanja motornim vozilima.