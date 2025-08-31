Naši Portali
U OBILASKU ZEMALJA PRVE LINIJE

Von der Leyen oštro o Putinu: 'On je predator, neće se promijeniti'

Reuters
Autor
Lorena Posavec
31.08.2025.
u 18:07

Predsjednica Europske komisije je na turneji po takozvanim zemljama prve linije kako bi ih uvjerila u podršku EU-a protiv ruske agresije

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nije štedjela riječi prema Vladimiru Putinu tijekom posjeta poljskoj granici s Bjelorusijom u nedjelju. "On je predator", rekla je von der Leyen. "Iskustvo nam pokazuje da se može zaustaviti samo snažnim odvraćanjem", dodala je. "Moramo zadržati osjećaj hitnosti jer znamo da se Putin neće promijeniti", rekla je von der Leyen. Predsjednica Komisije je na turneji po sedam zemalja tzv. zemalja prve linije kako bi ih uvjerila u podršku EU-a protiv ruske agresije, piše Politico. Njezin posjet poklapa se s pojačanim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da posreduje u postizanju primirja u Putinovom ratu protiv Ukrajine, koji je sada u četvrtoj godini.

Osim Poljske, von der Leyen posjećuje Finsku, Estoniju, Litvu i Latviju – sve zemlje koje graniče s Rusijom ili Bjelorusijom – kao i Bugarsku i Rumunjsku, u onome što predstavlja njezin najveći diplomatski pokušaj na području sigurnosti i obrane EU-a od početka punog ruskog napada na Ukrajinu početkom 2022. Von der Leyen i poljski premijer Donald Tusk posjetili su Ozierany Male kraj dijela novoizgrađene električne ograde na poljsko-bjeloruskoj granici.

Tusk je rekao da je granica "podjednako važna" kao san o oslobođenju od "sovjetske dominacije" prije 45 godina, pozivajući se na obljetnicu ključnog sporazuma od 31. kolovoza 1980. "Poljska, Europa, NATO, Sjedinjene Države moraju, kao što smo nekada činili, biti vrlo čvrsti, odlučni i pokazati solidarnost prema ovom novom obliku zlog carstva", rekao je Tusk.

Tusk je dodao da je von der Leyen došla na poljsko-bjelorusku granicu "kako bi pronašla argumente da uvjeri sve u Europi da je ovo granica koju moramo štititi i u koju moramo ulagati europski novac". Poljski čelnik također je rekao da su sigurnosni dužnosnici preporučili da se konferencija za novinare na granici otkaže zbog prisutnosti bjeloruskih vojnika, ali su Tusk i von der Leyen ipak odlučili nastaviti. "Ovdje smo također da pokažemo ovu pravu europsku odlučnost", rekao je Tusk.

Predsjednica Komisije je rekla da će u narednim tjednima izvršna vlast EU-a pripremiti plan kako dodatno ulagati novac u obrambeni položaj EU-a, što će biti raspravljeno na Europskom vijeću početkom listopada. Kasnije u nedjelju von der Leyen će biti u Bugarskoj gdje će se sastati s premijerom Rossenom Jeliazkovim, a svoju turneju će završiti u ponedjeljak posjetom Rumunjskoj i susretom s predsjednikom Nicușorom Danom te u Litvi gdje će se sastati s predsjednikom Gitanasom Nausėdom.

Ursula von der Leyen Vladimir Putin

71
71dan
18:38 31.08.2025.

Ova bolje da šuti.Za nju je Putin gospodin.

Vlaskoulicanec4.0
18:17 31.08.2025.

Ako sada napišem kaj je ta ženturača, biti ću baniran. Pa neću...

