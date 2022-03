kolumna

Volodimir Zelenski, dijete Isus s naslovnih stranica svih zapadnih novina

Hrvatski analitičari i novinari, s ganućem koje su preuzeli od svojih zapadnjačkih uzora, govore kako je Zelenski u ovom ratu pobjednik, a Putin je poraženi. Tako je to, govore oni, bez obzira na to što će se dalje zbivati. Ovo “bez obzira” u prijevodu s nemuštog jezika praznih misli otprilike znači da je Zelenski pobjednik bez obzira na to što mu ubijaju narod i što će, možda, ubiti i njega