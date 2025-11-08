Vojnikinja na tajnom zadatku u Bosni proživjela pakao: 'Odjeknula je eksplozija, adrenalin me držao satima...'

Priča Rae Scarff započinje 2000. godine, kada je kao 28-godišnja pripadnica Britanskog vojnog obavještajnog korpusa služila u Sarajevu. Iako je rat u BiH formalno završen Daytonskim sporazumom, strane nisu poštovale pravila, pa je njezina misija bila strogo povjerljiva. Tijekom tajne operacije odjeknula je eksplozija koja joj je obilježila život. Adrenalin ju je držao na nogama satima, dok je trčala stepenicama u jednoj zgradi. Do 4 ujutro, adrenalin je splasnuo, a Rae se sama uputila u bolnicu. Tamo je otkrila alergiju na morfij. Bez liječničkih bilješki zbog tajnosti misije, povratak kući doveo je do otkrića uništenih ligamenata u oba gležnja. Operacija je odgođena godinu dana, što je rezultiralo artritisom. "Ako suzbijate jednu ozljedu, ozlijedit ćete nešto drugo", objašnjava Rae. Neuspješna operacija dodatno je oštetila kosti. Ostala je u vojsci još tri godine, ali nije mogla proći godišnje testove. S 33 godine je otpuštena iz vojske zbog zdravstvenih razloga. Unatoč ratnoj mirovini, zdravstveni problemi su se gomilali. Dobila je artritis, a injekcije su dovele do dijabetesa.

"Osjećam se kao da me svaki dan probijaju ledenice kroz gležnjeve", opisala je svoju bol. Danas koristi invalidska kolica, a može hodati do 100 metara. Prošle godine dijagnosticirana joj je osteopenija, preteča osteoporoze, te niz drugih komplikacija. Ortoped je bio jasan: "Nema se što drugo učiniti." Uslijedila je i borba sa strahom od raka dojke, piše The Telegraph.

Raeina majka uočila je oglas The Not Forgotten, dobrotvorne organizacije za ozlijeđene veterane. Prihvatila je poziv za skijaški izlet u Colorado koji je sve promijenio. Prvi dan bio je pakao, ispričala je ova 53-godišnjakinja. Mučnina, glavobolja, strah da će povući instruktora Franka. "Plakala sam u sobi i htjela kući", kazala je. No, sljedeći dan donio je preokret. Ravnoteža, samopouzdanje, produžavanje užadi – kulminiralo je spuštanjem niz crnu stazu brzinom od 96 km/h.

"Zaboravila sam kako biti hrabra i ponosna na sebe", kaže. "Bilo je fenomenalno." Otkad se vratila, Raein svijet se proširio. Učlanila se u teretanu, izgubila kilograme, završila zipline u Center Parcsu, posjetila Wimbledon i Buckinghamsku palaču, rezervirala Disneyland u Parizu. Danas Rae radi u Autism Bedfordshire, podržavajući mlade s autizmom, i ostaje simbol otpornosti. "Život ne ide uvijek kako želimo, ali ne smijemo odustati", poručuje.