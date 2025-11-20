Naši Portali
GRAD POD KONTROLOM MOSKVE?

Rusi objavili snimku: Vojnici se slobodno šeću po 'vratima Donjecka', nitko ih ne napada

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
20.11.2025.
u 17:22

Prozori i vrata su razbijeni na začađenim i djelomično uništenim zgradama. Bombe su pokidale grane breza, a savijeni su i prometni znakovi

Rusko ministarstvo obrane u četvrtak je objavilo video koji prikazuje ruske vojnike kako se slobodno kreću južnim dijelom ukrajinskog grada Pokrovska te patroliraju napuštenim ulicama između oštećenih stambenih blokova. Rusija više od godinu dana prijeti Pokrovsku, a napadom iz različitih smjerova ga nastoji opkoliti i ugroziti ukrajinske opskrbne linije. Prema ruskim kartama, Pokrovsk je pod kontrolom Moskve, a ukrajinske snage su opkoljene u susjednom Mirnohradu. Ukrajinske pak karte Pokrovsk prikazuju kao sivu zonu u kojoj nijedna strana nema potpunu kontrolu, a Mirnohrad prema njima nije posve okružen.

Moskva tvrdi da će joj zauzimanje Pokrovska, koji ruski mediji nazivaju "vratima Donjecka", pružiti platformu za napredovanje prema sjeveru, odnosno prema Kramatorsku i Slovjansku, dvama najvećim gradovima koji su još uvijek pod ukrajinskom kontrolom u Donjeckoj oblasti. U videu, za koji je Reuters potvrdio da je sniman u južnom dijelu Pokrovska, ruske snage slobodno šeću praznim ulicama, a jedan vojnik gura nosila na kotačima. Na snimci ih nitko ne napada.

Prozori i vrata su razbijeni na začađenim i djelomično uništenim zgradama. Bombe su pokidale grane breza, a savijeni su i prometni znakovi. Ne vide se civili u videu. Ni Rusija ni Ukrajina ne objavljuju podatke o gubicima, no Sjedinjene Američke Države procjenjuju da je dosad ubijeno ili ranjeno 1,2 milijuna ljudi, što sukob čini najsmrtonosnijim u Europi od Drugog svjetskog rata.

Ključne riječi
rat u Ukrajini vojnici Ukrajina Pokrovsk Rusija

Komentara 17

AL
alojzvodic
19:05 20.11.2025.

Zelenski pristao pregovarati o ogromnim ustupcima Rusiji.

Avatar EU Balija
EU Balija
17:59 20.11.2025.

Za Krasnoarmjesk znamo da je već 10 dana slobodan. Ako čekate da vam to Kijev i njegovi sponzori sa zapada dojave, još ćete se baviti Kurskom jer oni su tamo negdje i zastali sa izvješćima. Mozda se Rusi i Artemovskom slobodno kreću, tko zna?

AL
alojzvodic
17:54 20.11.2025.

Ajde....Hvala Vam na informaciji.

Kupnja