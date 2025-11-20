Naši Portali
OZBILJAN INCIDENT

Poljski veleposlanik napadnut u Rusiji: 'Intervencija zaštitara spriječila je premlaćivanje'

Foto: REUTERS/PIXSELL, gov.pl
1/3
Autor
Dora Taslak
20.11.2025.
u 15:47

Dana 16. studenoga, Krzysztof Krajewski stigao je u Sankt Peterburg kako bi se susreo s tamošnjom poljskom zajednicom

Krzysztof Krajewski, poljski veleposlanik u Rusiji, napadnut je u nedjelju u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, Maciej Wewiór, potvrdio je incident za portal Wyborczą te otkrio: "Bila je to agresivna grupa od oko deset osoba s transparentima. Od verbalnog napada htjeli su prijeći na fizički." Naime, eskalacija je spriječena intervencijom sigurnosne službe. 

Vijest o incidentu portal Wyborczą prvo je primio neslužbeno od izvora u Ministarstvu vanjskih poslova. "To je bio najozbiljniji incident ove vrste u mnogo godina. Samo je intervencija zaštitara spriječila premlaćivanje veleposlanika", kazao je izvor. O svemu su pisali i Rusi u medijima te na društvenim mrežama. Pritom su optužili poljske službe, koje su pratile veleposlanika, za "agresivno ponašanje prema mirnoj grupi prosvjednika“.

Dana 16. studenoga, Krajewski je stigao u Sankt Peterburg kako bi se susreo s tamošnjom poljskom zajednicom. Kada je oko podneva išao na misu, okružila ga je agresivna grupa prosvjednika. Nosili su transparente s antipoljskim i antiukrajinskim parolama te napadali veleposlanika zato što Poljska pomaže Ukrajini. U jednom trenutku nekoliko osoba pokušalo je udariti veleposlanika, na što su sigurnosne službe reagirale. 

Jedan je ruski kanal emitirao dio snimke događaja, a voditeljica je rekla: "Posjet poljskog veleposlanika Krzysztofa Krajewskog Sankt Peterburgu pretvorio se u skandal. Diplomat je išao prema bazilici sv. Katarine, ali su ga usput sreli ruski aktivisti koji su mu postavili mnogo pitanja. Između ostaloga, tražili su objašnjenje zašto poljske vlasti vode politiku dvostrukih standarda: s jedne strane deklariraju težnju za mirom, a s druge financiraju i naoružavaju Ukrajinu. Diplomat je bio suzdržan, ali brutalne akcije njegovih tjelohranitelja bile su prilično rječite."
Rusi rangirali zemlje prema razini neprijateljstva. Na popisu i Hrvatska, evo na kojoj poziciji

Ključne riječi
Rusija veleposlanik Poljska Krzysztof Krajewski

Komentara 6

Pogledaj Sve
TA
Talleyard
16:02 20.11.2025.

Rusija je zatvor za ruski narod, totalitarni zločinački režim u kojem su glavni ovakvi plaćenici koji su napali poljskog veleposlanika.

NI
nikola13782
16:34 20.11.2025.

Gnoj ruski

FU
Fusnota
16:27 20.11.2025.

Pitanje zašto Rusiaj priča o miru a vodi osvajački rat

