Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 213
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Muškarci u crnom okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, interventna policija na terenu
Analitičari o incidentu u Zagrebu: 'Ovo nije napad samo na srpsku manjinu, nego i na hrvatsku državu'
Brzu intervenciju policije u Zagrebu omogućio je dogovor Vlade i srpske zajednice
Poslušaj
Prijavi grešku
HAŠKA ŠESTORKA

Vojni čelnik BiH Hrvata pušten iz Haaga na prijevremenu slobodu

Zagreb: Šestoricu optuženih Hrvata Haaški sud pustio na privremenu slobodu, 09.09.2004.
Foto: igor kralj
1/2
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
07.11.2025.
u 20:45

Prema izvoru bliskom njegovoj obitelji, nakon što je pušten iz zatvora u Grazu, Stojić je trebao zrakoplovom iz Beča doći u Zagreb. No, zaustavila ga je austrijska policija uz obrazloženje da odlazak nije bio najavljen 24 sata ranije

Bivši vojni čelnik bosanskohercegovačkih Hrvata Bruno Stojić, kojega je Haški sud osudio na 20 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima u ratu 1990-tih, pušten je na prijevremenu slobodu, potvrdila je njegova odvjetnica Senka Nožica, no let za Hrvatsku se zakomplicirao zbog procesuda na kojima inzistira austrijska policija.

Prema izvoru bliskom njegovoj obitelji, nakon što je pušten iz zatvora u Grazu, Stojić je trebao zrakoplovom iz Beča doći u Zagreb. No, zaustavila ga je austrijska policija uz obrazloženje da odlazak nije bio najavljen 24 sata ranije. Zbog toga je Stojić morao napustiti zrakoplov i čeka sljedeći let, rekao je izvor. Stojiću, koji je u pritvoru bio od 2004., UN-ov sud je dvaput odbio puštanje na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne. Posljednji zahtjev uputio je u siječnju.

Bio je dio tzv. hercegovačke šestorke koja je 2013. osuđena na 111 godina zatvora zbog etničkog čišćenja Bošnjaka i pokušaja pripajanja dijela BiH Hrvatskoj. U optužnici su kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata bili navedeni tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, ministar obrane Gojko Šušak i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske Janko Bobetko. Od šestorice bivših visokih političkih i vojnih čelnika bosanskohercegovačkih Hrvata u zatvoru je još Jadranko Prlić koji izdržava kaznu od 25 godina. 

Ključne riječi
Hrvati u Bosni i Hercegovini HVO Bruno Stojić Haški sud

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Make my day
Make my day
20:51 07.11.2025.

Tatica od Ane Stojić Deban...dugogodišnjeg Bandićevog uhljeba u ZG Holdingu, iz kvote "zaslužnih".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja