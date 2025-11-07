Vojni čelnik BiH Hrvata pušten iz Haaga na prijevremenu slobodu

Bivši vojni čelnik bosanskohercegovačkih Hrvata Bruno Stojić, kojega je Haški sud osudio na 20 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima u ratu 1990-tih, pušten je na prijevremenu slobodu, potvrdila je njegova odvjetnica Senka Nožica, no let za Hrvatsku se zakomplicirao zbog procesuda na kojima inzistira austrijska policija.

Prema izvoru bliskom njegovoj obitelji, nakon što je pušten iz zatvora u Grazu, Stojić je trebao zrakoplovom iz Beča doći u Zagreb. No, zaustavila ga je austrijska policija uz obrazloženje da odlazak nije bio najavljen 24 sata ranije. Zbog toga je Stojić morao napustiti zrakoplov i čeka sljedeći let, rekao je izvor. Stojiću, koji je u pritvoru bio od 2004., UN-ov sud je dvaput odbio puštanje na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne. Posljednji zahtjev uputio je u siječnju.

Bio je dio tzv. hercegovačke šestorke koja je 2013. osuđena na 111 godina zatvora zbog etničkog čišćenja Bošnjaka i pokušaja pripajanja dijela BiH Hrvatskoj. U optužnici su kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata bili navedeni tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, ministar obrane Gojko Šušak i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske Janko Bobetko. Od šestorice bivših visokih političkih i vojnih čelnika bosanskohercegovačkih Hrvata u zatvoru je još Jadranko Prlić koji izdržava kaznu od 25 godina.