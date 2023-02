Voditelj hrvatskog tima u Turskoj: 'Imali smo najzahtjevnije oblike ruševina'

Nakon dva potresa magnitude 7,8 i 7,6 koji su prošli tjedan sravnili sa zemljom dijelove južne Turske i sjeverne Sirije, mnoge su zemlje poslale svoje spasilačke timove, a među njima i Hrvatska. UN-ov šef humanitarne pomoći Martin Griffiths izvijestio je ranije kako se faza spašavanja privodi kraju pa je hrvatski tim za traganje i spašavanje jutros, kako je navelo Ravnateljstvo civilne zaštite, napustio Hatay i krenuo prema Ankari gdje će prenoćiti i nastaviti put prema Hrvatskoj. Uoči odlaska, voditelj hrvatskog tima Tomislav Marević opisao je stanje na terenu u Turskoj te ustvrdio kako su zbog dolaska međunarodnih timovima brojni životi spašeni.

- Moram reći da smo imali najzahtjevnije oblike ruševina koje smo uopće mogli zamisliti. Radi se o armirano-betonskim konstrukcijama, vrlo visokim zgradama, vrlo su teški pristupi, vrlo teška oštećenja, vrlo su male šanse za preživljavanje - rekao je Marević za HRT. Hrvatski tim nije uspio pronaći živu osobu, no nije odustajao.

- Tijekom cijelog našeg djelovanja prošli oko 370 hektara područja, pretražili smo stvarno svaku ruševinu za koju se pokazala potreba za samom pretragom. Ono što je zapravo bitno je to što je unesrećenoj osobi, osobi koja je zatrpana, svejedno koji tim će je izvući. Bitno je da je međunarodni doprinos Turskoj u ovom trenutku bio jako dobar zato što su mnogi ljudski životi spašeni upravo zato što su došli međunarodni timovi. Mi kao zajednica, kao jedan tim koji radi ovdje u potpori Turskoj svakako je pridonio - istaknuo je.

S obzirom na prijave o pljačkama i pucnjavama u Hatayu, pokrajini gdje su Hrvati bili smješteni, Marević je kazao kako oni nisu bili sigurnosno ugroženi.

- Mi smo se uvijek osjećali jako dobro, vrlo srdačno su nas prihvatili gdje god da smo se pojavili na ulicama. Oni su vidjeli da mi dajemo svoj maksimum, njima je to bilo jasno, oni su to prepoznali. Svjesni smo da postoje neki nemiri, to je nekakva unutarnja stvar koja se dogodila. Iskreno, na nas to nije utjecalo, niti na naš rad niti na naš odnos, kako s međunarodnim timovima tako i s lokalnim vlastima i stanovništvom, tako da se ni u jednom trenutku nismo osjećali ugroženo - pojasnio je.