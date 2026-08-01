Pentagon otvorio tajne dosjee o NLO-ima, među njima su i misteriozni slučajevi iznad jedne europske zemlje

Pentagon je objavio stotine dosad neobjavljenih dokumenata o neidentificiranim letećim objektima i pojavama. Spisi se protežu sve do Drugoga svjetskog rata, a među njima se nalaze i izvješća povezana s Njemačkom. Iako dokumenti ne nude konačne odgovore, pokazuju da se američke vlasti desetljećima bave pojavama za koje još nemaju pouzdano objašnjenje. Jedan od ljudi koji su godinama radili na tim slučajevima bio je Luis Elizondo, bivši pripadnik američke vojske i obavještajni časnik koji se bavio protuobavještajnim poslovima i borbom protiv terorizma. Kao vodeći djelatnik programa Advanced Aerospace Threat Identification Program, poznatog kao AATIP, proučavao je izvješća o neobičnim pojavama koje se nisu mogle jednostavno pripisati poznatim zrakoplovima, dronovima ili prirodnim fenomenimam, piše njemački portal Welt.

Među najpoznatijim slučajevima bio je incident povezan s nosačem zrakoplova USS Nimitz. U studenome 2004. skupina američkih ratnih brodova izvodila je vojnu vježbu nedaleko od obale južne Kalifornije kada je posada jednog broda danima na radarima bilježila neobične kontakte. Objekti su se pojavljivali na velikim visinama, u vrlo kratkom vremenu spuštali mnogo niže, a zatim ponovno nestajali. Posada je isprva sumnjala na tehničku pogrešku, no nakon što se obrazac ponavljao, odlučeno je da se opažanja detaljnije provjere.

Dva borbena zrakoplova F/A-18F Super Hornet 14. studenoga poslana su prema području na kojem su zabilježeni radarski kontakti. Piloti su najprije uočili neobično uzburkan dio inače mirne površine mora, kao da se ispod vode kreće velik objekt. Neposredno iznad tog područja lebdio je bijeli objekt dug približno 12 metara. Nije imao krila, rep ni vidljiv pogonski sustav, a jedan od pilota opisao ga je kao golemi bombon Tic Tac. Kada mu se pilot pokušao približiti, objekt je naglo ubrzao i u samo nekoliko sekundi nestao iz njegova vidokruga. Nedugo nakon toga radarska posada USS Princetona izvijestila je da se nepoznati kontakt pojavio kod takozvane CAP točke, unaprijed određenog i tajnog mjesta okupljanja zrakoplova tijekom vježbe.

Elizondo je poznavao detalje tog incidenta, kao i videosnimke, ali je znao i da nije riječ o izdvojenom slučaju. Tijekom rada u programu na njegov su stol stizale stotine, a poslije i tisuće izvješća. Posebno su ga zanimala opažanja vojnih pilota potvrđena radarima, infracrvenim kamerama i drugim senzorima. AATIP je osnovan 2007. godine, a za njegov rad izdvojena su 22 milijuna dolara. Cilj je bio istraživati pojave u zračnom prostoru koje se nisu mogle pouzdano objasniti poznatom vojnom ili civilnom tehnologijom.

Elizondo je, međutim, postao nezadovoljan načinom na koji se Pentagon odnosio prema toj temi. Doznao je i za postojanje druge strogo povjerljive jedinice koja je navodno desetljećima prikupljala podatke o NLO-ima, ali su zahtjevi njegova tima za pristup informacijama odbijani. U listopadu 2017. podnio je ostavku. U pismu tadašnjem ministru obrane Jamesu Mattisu kritizirao je odnos Ministarstva prema nepoznatim pojavama u zračnom prostoru. Nakon odlaska iz državne službe počeo je javno govoriti o onome što je vidio i postao jedan od najpoznatijih zviždača povezanih s tom temom.

Samo nekoliko tjedana poslije New York Times objavio je tekst o dotad slabo poznatom programu Pentagona. Nakon toga američko Ministarstvo obrane potvrdilo je autentičnost triju videosnimki koje su snimili vojni piloti. Tema je postupno dobila političku težinu. Zastupnici obiju američkih stranaka počeli su zahtijevati veću transparentnost, piloti su javno govorili o svojim susretima, a obavještajni djelatnici svjedočili su iza zatvorenih vrata. Pentagon je osnovao i novu radnu skupinu koja je trebala sustavno proučavati vojne prijave.

Dotadašnji izraz NLO postupno je zamijenjen oznakom UAP, odnosno „neidentificirane anomalne pojave“. Novi naziv trebao je naglasiti da vlasti ne istražuju nužno izvanzemaljske letjelice, nego sve događaje u zračnom prostoru za koje trenutačno nema pouzdanog objašnjenja. U lipnju 2021. Ured ravnatelja američkih obavještajnih službi objavio je prvo službeno izvješće namijenjeno Kongresu. Analitičari su proučili 144 vojna slučaja, a samo je jedan jednoznačno objašnjen. Radilo se o balonu. Za ostala opažanja nije bilo dovoljno podataka ili uvjerljivog objašnjenja.

U izvješću je navedeno da se dio slučajeva ne može jednostavno povezati s poznatim zrakoplovima, dronovima ili prirodnim pojavama. Politički pritisak nakon toga dodatno je rastao, uslijedila su saslušanja u Kongresu, osnovana su nova tijela, a vojsci su proširene obveze prijavljivanja takvih događaja. Prekretnica je stigla početkom 2025., kada je prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa američka vlada objavila više tisuća stranica dotad zadržanih dokumenata. Među njima su bili operativni izvještaji, interni dopisi, svjedočenja i tehničke analize iz više desetljeća.

U dosjeima se pojavljuje i Njemačka. Jedan od najstarijih dokumenata potječe iz završnih mjeseci Drugoga svjetskog rata i sadrži izvješća savezničkih pilota o zagonetnim pojavama koje su nazivali „Foo Fighters“. Vojni su analitičari tada provjeravali mogućnost da je riječ o novim njemačkim oružjima, mlaznim avionima ili protuzračnim raketama. Za dio opažanja pronađena su moguća objašnjenja, dok su druga u dokumentima ostala označena kao neidentificirana. Jedan spis iz 1944. sadržava i izjavu bivšeg ratnog zarobljenika koji je FBI-ju tvrdio da je na vojnom području južno od Berlina vidio polijetanje velikog objekta u obliku diska.

Svjedočenja prikupljena tijekom desetljeća međusobno se znatno razlikuju. Neki su promatrači opisivali crvene svjetleće kvadrate, drugi objekte nalik strelicama, cilindrima ili diskovima. Ipak, u brojnim se izvješćima ponavljaju slične karakteristike. Objekti često nemaju vidljiva krila, rotore ili pogonske sustave. Prema izjavama svjedoka, mogu nepomično lebdjeti, naglo ubrzavati i izvoditi manevre koje je teško povezati s poznatim letjelicama.U pojedinim dokumentima vojno osoblje nakon bliskih susreta prijavljuje i mučninu, glavobolje, nadraženost kože ili neurološke simptome.

O tome što se krije iza tih pojava i dalje nema suglasnosti. Pretpostavke se kreću od napredne tehnologije izvanzemaljske civilizacije do teorija o nepoznatoj inteligentnoj vrsti koja živi u Zemljinim oceanima, drugim dimenzijama ili paralelnim svjetovima. Ni za jednu od tih teorija, međutim, ne postoje čvrsti dokazi.