Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MIGRANTSKA KRIZA NIJE OD JUČER

Anušić o Ceuti: 'Na hrvatskoj granici nije potrebna vojska, ne treba širiti paniku'

Antunovac: Obilježavanje 35. obljetnice osnutka Antunovačke satnije 106. brigade ZNG
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Đurđa Beraković;Željko Draženović / Hina
01.08.2026.
u 12:50
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Ministar Anušić naglasio je da Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Božinović zajedno sa svojim resorom i policijom nadzire granicu, i da će to tako i dalje ostati. "Vojska izlazi u sasvim drugačijim okolnostima, a ove okolnosti ne zahtijevaju vojsku na granici", dodao je.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u subotu u Dalju, vezano uz migrantsku krizu u španjolskoj enklavi Ceuti, da vojska na granicu ide pod određenim okolnostima, a da to nisu te okolnosti i dodao da ne treba širiti paniku jer na granici ostaje hrvatska policija. "Ne treba širiti paniku. Ono što se dogodilo u Španjolskoj, dogodilo se zbog specifičnih okolnosti", kazao je Anušić u Dalju gdje se obilježava 35. obljetnica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije dali svoje živote braneći Policijsku postaju Dalj i tamošnje stanovništvo.

Ministar Anušić naglasio je da Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Božinović zajedno sa svojim resorom i policijom nadzire granicu, i da će to tako i dalje ostati. "Vojska izlazi u sasvim drugačijim okolnostima, a ove okolnosti ne zahtijevaju vojsku na granici", dodao je.

Nažalost, kazao je, previše je onih koji zbog "nešto malo medijske pažnje" šire paniku, neistine, senzacionalističke naslove i sve ono što buni javnost i zbunjuje javnost. "Ne treba to raditi, to nisu teme s kojima se treba javnost uzbunjivati. Ima puno drugih tema koje trebamo i moramo komunicirati. Ostavimo ovo onima koji su za to zaduženi. Migrantska kriza ne traje od jučer, traje već jedno desetljeće, Hrvatska se s tim uspješno bori i nastavit će se uspješno boriti", poručio je ministar Anušić.
FOTO Križevi, krunice, policija i prosvjednici s transparentima: Ovako jutros izgleda Trg bana Jelačića
Antunovac: Obilježavanje 35. obljetnice osnutka Antunovačke satnije 106. brigade ZNG
1/21
Ključne riječi
migranti ceuta hrvatska granica migrantska kriza Ivan Anušić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!