FOTO Bivši vojni kompleks godinama propada: Slijedi mu milijunska sanacija

Jedna kratka, ali značajna informacija o milijunski vrijednoj sanaciji i jedan nedavno postavljeni kamen na betoniranom drvenom sanduku koji blokira ulaz na jednu od najljepših jadranskih lokacija u Šepurinama kod Zadra, sve donedavno značilo bi uz dokaz ekološke svijesti konačnu najavu skore turističke valorizacije ovog pravog bisera na sjevernom Jadranu. Možda slijedi i park šuma za sve, a možda lokacija za elitni turizam - bile bi jedine dvojbe da se u međuvremenu nisu dogodili ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku. Pa makar se radilo o Šepurinama - nekad vojnoj bazi, a potom i obučnom centru hrvatskih ratnih heroja u Domovinskom ratu. Uostalom hrvatska vojska ga je napustila 2008.godine…

Prošli tjedan podsjetimo Grad Nin je izvijestio su da je na 154. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena odluka o sanaciji lokacije onečišćene otpadom na prostoru bivše vojarne Šepurine, inače od prije godinu dana od Vlade RH proglašene projektom od strateškog značaja, a objavljeno je prošli tjedan i da je nakon dugog razdoblja postignut dogovor o uklanjanju otpada s ove važne lokacije.

- Grad Nin, uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poduzeo je sve potrebne aktivnosti – izrađen je geodetski elaborat količine otpada te plan njegova uklanjanja s prostora bivše vojarne Šepurine. Procijenjena količina odloženog otpada iznosi 37.943,30 m³ u obuhvatu zahvata veličine 1.871.914,85 m2. Vlada Republike Hrvatske osigurala je financijska sredstva za provedbu sanacije u ukupnom iznosu od 4.427.064,66 eura. Ova Odluka predstavlja važan korak u rješavanju dugogodišnjeg problema i početak novog poglavlja za ovaj prostor. Izuzetno se veselimo ovom iskoraku te zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske na uspješnoj suradnji – istakli su prošli tjedan iz ninske gradske uprave. I naravno da smo odgovore što se planira od Šepurina zatražili prvo od prvog čovjeka Nina, gradonačelnika Emila Ćurka, budući da iz Vlade, MORH-a sanaciju pravog ekocida u Šepurinama uostalom odande i nisu spominjali u kontekstu obnove vojne baze ma koliko ta lokacija, ali i dijelom očuvana infrastruktura (?) zračnim putem bila u blizini nekih NATO baza, i takva odluka u današnje vrijeme uopće ni ne bi bila senzacija. I evo što kaže ninski gradonačelnik…

- Proces sanacije još nije počeo. Nakon odluke Vlade RH slijedi potpis Ugovora između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Nina u kojem će se urediti međusobna prava i obveze sukladno općim aktima Fonda.

Nakon potpisa Ugovora Grad Nin se obvezuje pokrenuti postupak javne nabave za provedbu aktivnosti sanacije najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu Odluke Vlade RH sa 154. sjednice te rok završetka radova na sanaciji iznosio bi 10 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o nabavi i izvođenju radova - ističe Ćurko i odgovarajući na naš upit objašnjava da je zemljište bivše vojarne Šepurine u vlasništvu Republike Hrvatske, s tim da se na navedenom zemljištu nalazi i određena zabilježba spora tj. vođenja postupka naknade za oduzetu imovinu. Upitan što Grad Nin na čijem je području ta lokacija s njom želi učiniti i postoje li već neki planovi, interesi za turizam navodi pak kako Grad Nin prije svega želi da se taj prostor očisti i da konačno prestane devastacija te da ga se sačuva za buduće generacije, kao i konačno riješi imovinsko pravne odnose ili odvoji sporno od nespornog vlasništva i da se prostor da na upravljanje Gradu Ninu, budući da netko mora preuzeti kontrolu nad prostorom nakon sanacije jer u protivnom, kako ističe, strah ga je da bi se ponovno mogle dogoditi iste neželjene posljedice. Direktno upitan da li s obzirom da je tamo bila vojna baza, a i s obzirom na stanje u svijetu, ima informaciju da li se tamo eventualno namjerava opet otvoriti vojarna odgovara kratko:

- Unatoč turbulentnoj i nesigurnoj situaciji u svijetu, mi za sada nemamo nikakvih saznanja za ponovno aktiviranje vojarne. Ćurko u kratkim odgovorima zaključuje da na žalost taj prostor za sad nitko ne štiti, a da su Improviziranu blokadu napravili građani, tj. vlasnici terena kojima su isti bili oduzeti za vrijeme bivše države. Ninjani odnosno Zatonjani s kojima smo razgovarali mahom pozdravljaju konačnu sanaciju, očuvan okoliš, park šumu, eventualno turizam. Uostalom tko i ne bi bio za to pa i usprkos velikih aktualnih ratova. No, što će tamo biti nije izvjesno, a ako ne znaš što je bilo - evo podsjetnika na vrijeme kad su velikosrpska politika i tzv.JNA i iz vojne baze Šepurine iz koje su htjeli zauzeti, razarati Zadar.

Vojni kompleks Šepurine smješten je između Zatona i Petrčana, u blizini grada Nina i na površini je od milijun četvornih metara, uz more i u borovoj šumi zaklonjen je od očiju javnosti. Šepurine su izvorno bile raketna baza vojske bivše države i imale su razvijenu infrastrukturu odnosno vojne objekte, podzemne sadržaje i avionsku pistu dulju od kilometra.Vojarna i poligon Šepurine zapravo su bile raketno-protuzračna baza, vojni aerodrom i obučni centar, ali kada je tzv. JNA konačno podvila rep iz Šepurina u Domovinskom ratu, postala je elitna i strateški važna baza za obranu Dalmacije i cijele Hrvatske.

I te 1994.godine na inicijativu generala Ante Gotovine stvoren je elitni centar - Obučno središte gardijskog desantnog pješaštva “Damir Tomljanović Gavran”za obuku dočasnika, zapovjednika voda, padobranaca uz asistenciju NATO instruktora. Baš u Šepurinama stvoreni su kadrovi koji su hrvatsku vojsku vodili u operacijama Bljesak i Oluja i u kojima su srpski agresori konačno pobijeđeni. Ante Gotovina bio je dakle idejni začetnik centra, a službeno ga je u travnju 1994.godine otvorio predsjednik RH Franjo Tuđman. Nakon rata pa sve do 2008.godine Šepurine su bile obučni centar Hrvatske vojske i mjesto za specijalističku obuku, a kroz njega su prošli mnogi budući zapovjednici HV-a. Ona je 2008.godine napuštena i postala divlje odlagalište otpada. Gotovo 4,5 milijuna eura koje je prošli tjedan Vlada odlučila izdvojiti za sanaciju nije mali iznos, a što će na kraju biti u Šepurinama moglo bi se saznati vrlo brzo… Iako bi čak i nevelikim produljenjem postojeće piste u Šepurinama na nju mogli slijetati i svi helikopteri, laki transportni i patrolni avioni, a ovisno o ulaganju i borbeni avioni iz nedalekih NATO baza tu mogli stići i za petnaestak minuta, a helikopteri za sat vremena s NATO trupama, Zadrani se dakako nadaju da za to neće biti potrebe i da sanacija Šepurina znači skorašnje uživanje u jednoj od najljepših lokacija na Jadranu…