Vlada RH gospodarskim projektima želi pomoći da Hrvati ostanu u BiH

U sklopu dvodnevnog radnog posjeta BiH, ministar vanjskih i europskih poslova RH Gordan Grlić Radman u pratnji Dragana Čovića, dopredsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, ali i Ivana Sabolića, veleposlanika RH u BiH, boravio je jučer i u Kreševu. Ondje je najprije obišao tvrtku Stanić Beverages, koja je ujedno i vlasnik brenda sokova Juicy, a potom je boravio u Samostanu sv. Katarine, jednom od tri najstarija franjevačka samostana u BiH čiji se muzej obnavlja zahvaljujući i potpori Vlade Republike Hrvatske.

Uskoro i pivovara

Pandemija koronavirusa usporila je, ali ne i zaustavila gospodarske projekte u Kreševu, potvrdio je Svjetlan Stanić, vlasnik tvrtke Stanić Beverages koja je dio Grupacije Stanić, a u BiH i Hrvatskoj zapošljava više od tisuću radnika. Samo u tvornici brenda Juicy u Kreševu zaposleno ih je više od 100, a kapacitet godišnje proizvodnje prelazi 100 milijuna litara sokova. Uz sokove, u Kreševu će se uskoro proizvoditi i pivo, najavljuju iz Grupacije Stanić.

– Iako nas je epidemija koronavirusa usporila, mogu kazati da je gradnja pivovare u Kreševu u završnoj fazi i ona bi u pogonu trebala biti u iduće dvije godine. To je jedan od naših projekata o kojemu se dugo priča i koji ćemo uskoro i realizirati – kazao je Stanić. Potpora neće izostati ni ubuduće, naglasio je Dragan Čović za posjeta Kreševu.

– Kreševo je gospodarsko čudo, primjer kako poduzetnici s ovih prostora uz potporu predstavnika vlasti, prije svega lokalne, mogu i u BiH svojim idejama i radom ispričati jednu uspješnu poslovnu priču u malom, ali europskom i svjetskom Kreševu iz kojeg se danas u cijeli svijet izvoze među ostalim i sokovi proizvedeni u tvornici Juicy – kazao je Čović.

Nakon obilaska i šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman bio je fasciniran proizvodnim pogonima Stanić Beveragesa.

– Ono što sam vidio ovdje u Kreševu je iznad svih mojih očekivanja. To su moderni proizvodni pogoni koji dokazuju da je ovdje moguće živjeti i ulagati. Ja se nadam, a to je i želja Vlade RH, da ćemo pomoći ostanak i opstanak Hrvata na ovim prostorima potičući gospodarskim projektima one koji su otišli da se vrate, a investitore da ulažu u ovaj kraj – naglasio je Grlić Radman.

A bogatstvo turističke ponude Kreševa ponajbolje se ogleda u eksponatima u muzeju franjevačkog samostana, koje su kreševski fratri skupljali stoljećima.

Posjet franjevcima

Projekt obnove muzeja godinama se financira i sredstvima Vlade RH, a ministar Grlić Radman posjet Kreševu iskoristio je i za obilazak muzeja koji bi uskoro trebao biti otvoren.

– Vlada RH godinama pomaže ovaj projekt i nastavit će to činiti i ubuduće jer želimo pomoći sve segmente života Hrvata u ovom mjestu gdje Hrvati čine više od 80 posto stanovništva kako bi ostajali u ovom kraju, posebno mladi – istaknuo je Grlić Radman.

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman posjetom Kreševu završio je dvodnevni posjet BiH, a poruke koje je poslao su poruke mira i dijaloga s ciljem izgradnje trajnog mira i stabilnosti BiH.