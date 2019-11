'Zovu i nas roditelji i pitaju dokad djeca neće ići u školu'

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na kolonu sjećanja u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara na početku sjednice te zahvalio svim članovima Vlade koji su bili u Vukovaru i Škabrnji.

- Nastavit ćemo, kao i do sada tijekom cijelog mandata, pomagati grad heroj - naglasio je premijer.

Kazao je i kako je nova vijest da su izdane obveznice, zbog dospijeća obveznice 29. studenog u iznosu 11 milijardi kuna.

- Ova sredstva uspjeli smo refinancirati po najpovoljnijim uvjetima zaduživanja u povijesti. Zadužili smo se na domaćem tržištu kapitala po povoljnim uvjetima u iznosu od 3,5 milijardi kuna do 2024. te 7,5 milijardi kuna do 2034. godine. Prinos je 0,34%, a kamatna stopa 0,25%. To je puno povoljnije nego ranije. Implicirana ušteda na kamatama na godišnjoj razini iznosi 340 milijuna kuna. To govori da smo fiskalno konsolidirali državu i proračun te trošimo onoliko koliko imamo. I stoga se možemo zaduživati po bitno povoljnijim uvjetima - naglasio je Plenković.

To je, kako je ocijenio, "istinsko postignuće" Vlade i rekao da će to osjetiti i gospodarstvenici. Aranžeri novoga izdanja su, kako je izvijestio, Erste, Privredna, Reiffeisen i Zagrebačka banka.

Ujedno je čestitao dobitnicima nagrade Zlatna kuna koju dodjeljuje HGK.

Potom je govorio o novom Ovršnom zakonu podsjetivši na prethodno donesene zakone vezane za tu problematiku.

- U ožujku 2018. bilo je 325.254 blokiranih, a u listopadu ove godine 243.655. To je značajno smanjenje, a važno je imati na umu da je iznos blokade u ožujku 2018. kod Fine bio 43,37 milijardi kuna, a danas je 17,1 milijardu kuna. Dakle očit korak naprijed u korist sugrađana koji su imali ovu vrstu problema - kazao je premijer te dodao:

- Novim Ovršnim zakonom smanjuju se troškovi postupka i od 1. studenog do 1. travnja neće biti deložacija bez obzira na okolnosti. Ovo je četvrti korak u nastojanjima da pomognemo blokiranima kojih je više od 80.000 manje nego u ožujku 2018.

Neizbježna tema bili su i pregovori sa sindikatima državnih i javnih službi oko povećanja plaća. Plenković je ponovno pozvao predstavnike obrazovnih sindikata u štrajku na razgovore jer moraju još malo "odrazgovarati" i pronaći rješenje, dodavši da i Vlada dobiva upite roditelja do kada djeca neće ići u školu.

- Želimo nastaviti razgovarati, tražiti rješenja, najbitnije je da većina javnosti shvati da je ovo Vlada u kojoj će u četiri godine mandata temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora plaće porasti za 18,3 posto - kazao je te rekao da poštuju mirni prosvjed koji su sindikati jučer održali pred Banskim dvorima, ponovivši da je ovo Vlada koja je išla ususret pravima radnika, povećanju plaća i mirovina.

- Malo smo i odgovorni što su se povećale plaće u našem mandatu za 11,49 posto, što ćemo danas na Vladi nakon pregovora sa sindikatima državnih službi potvrditi kao dogovor - dodao je.

- Svjesni smo da naši partneri i pregovarači s druge strane stola imaju dugo pamćenje, da njihova perspektiva nije samo razgovor s aktualnom vladom. U cijelom mandatu rješavamo popriličan broj kostura iz ormara, ispravljamo raznorazne praznine i nepravde i trudimo se to učiniti što je bolje moguće. Nastojat ćemo popraviti što možemo, kazao je Plenković pozvavši sindikate na nastavak razgovora.

- Pozivam predstavnike sindikata na razgovore, mi moramo još malo tu odrazgovarati, pronaći rješenje. Ono što je sigurno i što odgovorno tvrdimo i što ministrica zna, apsolutno dijelimo stav da ne ići u školu nije rješenje - naglasio je.

Ustvrdio je da štrajk prema Vladi koja podiže plaće za 18 posto "samo zbog pitanja optike o koeficijentu, za koji ne kažemo da nije nepravedan i nelogičan" - ne može biti dovoljan razlog da se ide na paralizu školskoga sustava, da se dovode u pitanje nadoknade, praznici i kalendar državne mature.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Moramo svi pokazati stupanj odgovornosti, to je glavna poruka. Ovo nije pitanje emocija, ovo je pitanje racija, argument o reformi koja zahtijeva dosta ulaganja. Mi hoćemo razgovarati, razgovaramo stalno - istaknuo je premijer.

- U školu se mora ići, zato škola i postoji. Vladi koja povećava plaće nije korektno raditi bunt na temi koja se odnosi na djecu. To racionalno nije korektno, politički nije korektno. Razgovor da, no činjenica da djeca ne idu u školu - ne - istaknuo je Plenković

Ocijenio je kako je Vlada bila uviđavna s obzirom da je štrajk do 15. studenoga plaćen, ali po njegovom uvjerenju "ovo što se radi od utorka je i nepotrebno i nekorektno".

- Zovu i nas roditelji i pitaju što ćemo - dokle nećemo ići u školu s našom djecom - kazao je.

Tvrdi i da pojedini akteri koriste prosvjed da ga ispolitiziraju protiv Vlade u predizborno vrijeme.

- Nitko ovdje nije naivan niti politički od jučer da ne razumije B plan, koji je zapravo A plan cijelo vrijeme. I to svi moraju znati i oni koji misle da se to ne vidi da nije na neki način prozreno - rekao je.