Vjetar ponovno rasplamsao požar na Kreti, više kuća evakuirano

Vjetar je ponovno rasplamsao šumski požar na grčkom otoku Kreti za koji su vatrogasci ranije u subotu rekli da je pod kontrolom.

Požar je ponovno izbio u blizini naselja Agios Vasilios, blizu grada Rethymna. Više je kuća moralo biti evakuirano, objavili su grčki mediji. Tijekom dana stigla su 132 vatrogasca s 40 vatrogasnih vozila uz potporu helikoptera.

Drugi požar izbio je u blizini lučkog grada Herakliona.

Foto: Marios Lolos/XINHUA A fire broke out on Tuesday at Porto Germeno, a seaside town west of Athens.

Ranije je ministarstvo za klimatsku krizu i zaštitu građana upozorilo na "vrlo visok rizik od šumskih požara" u pet regija u zemlji.

Razina upozorenja četiri - od ukupno pet - odnosi se na regiju Atike s glavnim gradom Atenom, kao i na otoke Eubeju, Kretu, Kios i Samos, među ostalima.

Vlasti su apelirale na građane da ni pod kojim uvjetima ne pale vatru na otvorenom.