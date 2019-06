Vjernici sa zaštitnim kacigama na prvoj misi u Notre-Dameu nakon požara

Manja grupa s bijelim kacigama na glavi sudjelovala je u subotu na misi u pariškoj katedrali Notre-Dame, prvom misnom slavlju otkako je gotička katedrala stradala u požaru prije dva mjeseca.

Crkveni čelnici žele pokazati kako se život nastavlja u katedrali, dok pristižu donacije za njezinu obnovu.

Zasad je pristiglo manje od 10 posto od 850 milijuna eura koje su obećali milijarderi, poslovni lideri i drugi, kazala je francuska vlada.

Misa, koja je bila posvećena godišnjici posvete katedrale, održana je u kapeli s lijeve strane, koja nije stradala u požaru 15. travnja, a u misnom slavlju sudjelovalo je oko 30 ljudi koji su nosili zaštitne kacige.

Svećenici su nosili svečano bijelo ruho sa žutim štolama.

"S mnogo emocija ovdje slavimo posvetu katedrale", rekao je pariški nadbiskup Michel Aupetit, koji je predvodio slavlje.

"To je poruka nade i zahvala za sve koji su bili dirnuti onime što se događalo ovoj katedrali", kazao je pariški nadbiskup te dodao kako je "pomalo čudno" slaviti misu s kacigom.

"Misa je praćena prijenosom uživo na religijskom televizijskom kanalu, koji je donosio prizore plavog neba kroz razrušeni krov i crne ruševine koje su i dalje u katedrali.

Francuski ministar kulture Franck Riester u petak je kazao da je katedrala i dalje u lošem stanju, posebice svod.

Požar je uzrokovao propadanje krova i urušavanje tornja velebnog arhitektonskog zdanja, što je izazvalo tugu diljem svijeta.

Među onima koji su najavili donacije za obnovu katedrale bili su trgovci luskuznim dobrima Bernard Arnault i Francois-Henri Pinault.

"Bilo je ljudi koji su tada obećali donacije, no to nisu na kraju učinili", rekao je Riester televiziji France 2, bez više detalja. "No važnije je, a to je i normalno, da će donacije biti uplaćene kako bude napredovao proces restauracije", rekao je.

Predsjednik Emanuel Macron postavio je cilj od pet godina za obnovu katedrale, dok je Riester oprezniji.

"Predsjednik ima pravo odrediti cilj, ambiciju", rekao je. "No očito je kako je na kraju bitna kvaliteta izvedbe. To ne znači da će posao biti završen točno za pet godina", dodao je Riester.

