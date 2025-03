Više slučajeva parazitoze među djecom, pojačat će se mjere zaštite

U tri romska naselja u Međimurju zabilježeno je više slučajeva parazitoze, a oboljela su mahom djeca. Lidija Vrbanec Megla, epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, na sjednici Vijeća za prevenciju govorila je o važnosti dosljednog provođenja mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije (DDD). Parazitske bolesti ili parazitoze infektivne su bolesti koje uzrokuju ili prenose paraziti. Širenju te zarazne bolesti, naime, pogoduju nečista voda i glodavci. Lokalna i regionalna uprava poduzeli su, rečeno je, sve što je u njihovoj ingerenciji, od sanacije divljih deponija otpada do priključenje legaliziranih objekata na javnu vodovodnu mrežu, a sad će se veća pozornost posvetiti i sustavnom provođenju DDD mjera. Za neke od problema u romskim naseljima rješenja moraju stići s državne razine, naglasio je župan Matija Posavec koji je zatražio da se jedna od sjednica nacionalnog Povjerenstva za prevenciju održi upravo u Međimurju. Posavec je upozorio na problem bujanja bespravne gradnje u romskim naseljima koju, kako je naglasio, Državni inspektorat nije zaustavio. Govorilo se i državnim potporama i naknadama koje, kako je rečeno, destimuliraju nezaposlene građane za uključivanje u tržište rada. - Očekivao sam da će problematika o kojoj govorimo ući u fokus nadležnih nakon stradavanja troje male djece u požaru u Kuršancu, no neugodno me iznenadilo da niti tako velika tragedija nije potaknula nikoga od u državi da stupi s nama u kontakt, da pokušamo zajedno raditi na rješenjima koja će dati rezultata, jer takva rješenja postoje, ali mora postojati i volja. Nažalost, nitko nas nije kontaktirao – rekao je Posavec.

Načelnik Policijske uprave međimurske Ivan Sokač rekao je da brojke o stanju sigurnosti u protekloj godini ukazuju na pad općeg kriminaliteta, a najavio je i višu razinu represije. Najavljene su pojačane kontrole mjesta na kojima se okuplja veći broj ljudi i provjere dozvola i uvjeta u tim prostorima, kako bi se prevenirala tragedija kakva je zadesila Sjevernu Makedoniju.- Stanje sigurnosti u Međimurju možemo mirno ocijeniti dobrim, no o njemu nam govore brojke, osjećaj te percepcija. Uloga medija važna je za percepciju jer nam može stvoriti i krivi dojam da živimo u posve nesigurnom okruženju, što sigurno nije istina - rekao je župan. Nabavit će se dron vrijedan oko 12.000 eura, koji će financirati Međimurska županija te gradovi Čakovec, Prelog i Mursko Središće. Policija će ga koristiti u prevenciji poljoprivrednih i šumskih krađa, potrazi za ljudima, nadzoru granice i drugim poslovima. Ukoliko se ta investicija pokaže isplativom, nabavit će se još jedan.