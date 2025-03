Novo znanstveno otkriće: Infekcija koja pogađa većinu ljudi može uzrokovati demenciju

Infekcija koja pogađa gotovo dvije trećine svjetske populacije mogla bi dovesti do demencije, otkrilo je novo znanstveno istraživanje. Znanstvenici sa Sveučilišta Illinois u Chicagu izdali su ozbiljno zdravstveno upozorenje nakon istraživanja herpes simplex virusa tipa 1 (HSV-1), za koji su otkrili da se može prenijeti unutar i oko nosa. Poznatiji samo kao herpes, ovaj virus uzrokuje bolne mjehuriće ili čireve te se primarno širi kontaktom kože na kožu. Iako se može liječiti, ne postoji lijek koji ga potpuno eliminira, piše UNILAD.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objašnjava da postoje dvije vrste ovog virusa. Tip 1 širi se oralnim kontaktom i uzrokuje infekcije u i oko usta, no može uzrokovati i genitalni herpes. WHO napominje da je većina odraslih osoba zaražena HSV-1 virusom. Tip 2 prenosi se spolnim kontaktom i uzrokuje genitalni herpes. Ipak, stručnjaci ističu da postoje slučajevi prijenosa HSV-1 virusa putem oralnog seksa. Sada su upozorili na moguće dodatne posljedice.

'Ako zaražena osoba izlučuje virus putem suza, on može dospjeti u nosnu šupljinu, odakle može lakše doprijeti do mozga', objasnio je dr. Deepak Shukla, glavni autor spomenute studije. 'Mislim da je ovaj problem nedovoljno dijagnosticiran i istražen, ali vjerujemo da su neurološke posljedice daleko ozbiljnije nego što bi se očekivalo od običnih groznica ili očnih infekcija.'

Istraživanje na laboratorijskim miševima pokazalo je da protein heparanaza igra ključnu ulogu u pogoršanju stanja uzrokovanih virusom HSV-1, uključujući upale mozga i probleme s ponašanjem. Kada su miševi bili zaraženi virusom HSV-1 kroz nos, heparanaza je potaknula upalu mozga, što je dovelo do problema s pamćenjem, tjeskobom i pokretljivošću. Zanimljivo, miševi bez heparanaze imali su znatno manje ovih problema.

U studiji, objavljenoj krajem prošlog mjeseca u časopisu mBio, znanstvenici zaključuju: 'Naša otkrića pozicioniraju HPSE (heparanazu) kao potencijalnu terapijsku metu za ublažavanje virusom uzrokovane neuroinflamacije i neurobihevioralnih poremećaja. Definitivno postoji oštećenje živaca kod prijenosa virusa kroz nos, a posljedice su dugotrajne, što je zabrinjavajuće.'

Hemant Borase, postdoktorski istraživač sa Sveučilišta Illinois u Chicagu i jedan od autora studije, ističe: 'Ova saznanja otvaraju mogućnost razvoja terapijskih pristupa koji bi mogli ublažiti neuroinflamaciju i spriječiti dugotrajna oštećenja mozga uzrokovana virusnim infekcijama.' Njegov kolega i koautor studije, dr. Chandrashekhar Patil, naglašava važnost podizanja svijesti: 'Virus se reaktivira tijekom cijelog života; riječ je o doživotnoj infekciji. Zato je ključno da veliki broj ljudi koji nosi ovaj virus bude informiran.' Ipak, treba napomenuti da su slučajevi u kojima HSV-1 dospijeva do mozga izuzetno rijetki.

GALERIJA Zajedno su savršeni: Ovo su najmoćniji ljubavni parovi horoskopa – provjerite jeste li među njima!