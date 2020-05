Više od 450 Hrvata zarobljeno na kruzerima: 'Samo želimo doma, nemamo više ni plaće'

Nakon posljednjeg u nizu pokušaja repatrijacije članova posade kompanije Royal Caribbean, digla se pobuna na brodu "Majesty of the Seas", jednom od njihovih 30 kruzera koji trenutno plutaju karipskim morem i ispred Miamija u SAD-u.

Kako doznaje portal Morski.hr, negodovanje tisuća članova posade moglo bi se proširiti jer osim što stoje na mjestu 63 dana, više im se ne isplaćuju plaće. Zdravi su, no zbog globalne pandemije koronavirusa, nitko ih ne želi primiti. Iz povjerljivih izvora bliskih kompaniji doznaju i kako je na kruzerima više od 450 Hrvata.

"Samo želimo doma!", zavapio je jedan od sugovornika s kojim su razgovarali.

Neki pomorci su prije četiri dana započeli i štrajk glađu u nadi da će to pritisnuti kompaniju u što bržem rješavanju njihovih problema.

"Dva mjeseca plutamo, a nemamo više ni plaće. Očajni smo, pomozite! Non-stop se odugovlači. Sad smo trebali biti na putu za Englesku pa iz Southamptona doma, pa su nas opet zaustavili na Bahamima i da sad idemo na treći brod, “Freedom of the Seas” i s njim na Barbados", kazao je jedan od Hrvata zarobljenih na kruzeru.

"Svi smo zdravi. Amerika tj. CDC dozvoljava da letimo iz Amerike ako kompanija potpiše kaznenu odgovornost da će ispoštovati sve njihove uvjete, što ne žele. I ljudi plutaju već dva mjeseca bez plaće", pojašnjava jedan od časnika.

Članovi posade koji su prosvjedovali, uzvikivali su "Pošaljite nas kućama“ i podigli transparente na kojima piše “Koliko vam treba još samoubojstava?”. Transparent je napisan u vezi sa smrću poljskog inženjera koji je preskočio ogradu kruzera "Jewel of the Sea" i nedavnom smrću kineskog pomoćnog konobara koji je početkom ovog tjedna umro na “Mariner of the Seas”.

Na brodovima se, osim Hrvata, nalazi još oko 150 ljudi iz BiH, 300 iz Crne Gore i 350 iz Srbije.

"Ukupno je na brodovima sad oko 20.000 ljudi. Sve se ovo oteglo i traje i traje i nitko ništa ne poduzima! Ovo više nema kraja", žali se član posade koji je već pet mjeseci na brodu.

Brat jednog od članova posade u petak je na Facebooku objavio apel.

"Moj brat je jedan od članova posade koji radi za Royal Carribean Cruise Line koji se trenutno nalazi na Majesty of the Seas. Svi zaposlenici s područja Balkana i nekoliko drugih zemalja počeli su prosvjedovati. Oni bi danas trebali početi prelaziti Atlantik kao dio svog puta za repatrijaciju.

Međutim, njihova tvrtka stalno odgađa putovanje i govori im samo laži. Molim vas, tko ikako može, podijelite ovo, neka svijet vidi kako velike tvrtke postupaju sa svojim zaposlenicima. Njihov jedini grijeh je što su naporno radili u uvjetima blizu ropstva i sada jedino što žele su vratiti se kući. Svi imaju dobro zdravlje, proveli su vrijeme izolirani i nisu imali infekcije COVID-19", napisao je.