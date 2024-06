FOTO Projekt budućnosti niče u Hrvatskoj i prvi je takav u Europi: Milijuni za centar na devet hektara s dvoranom, bazenom...

Prvi projekt koji u Hrvatskoj kreće u realizaciju iz Fonda pravedne tranzicije je Centar gaming industrije u Novskoj. Iz tog je fonda za 1. fazu projekta u utorak ugovorom dodijeljeno 26.337.392,25 eura. Centar gaming industrije, prvi takav u Europi, uključuje inkubator i akcelerator gaming industrije, infrastrukturu za sveučilišne studijske programe u području gaming industrije te sve pripadajuće studentske i sportske sadržaje, a prva faza obuhvatit će izgradnju infrastrukture i uspostavu studijskih programa, studentskog doma te drugih studentskih kao i niza sportskih sadržaja, energane i prometnice.

Ugovor o dodjeli sredstava potpisatli su ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Dragan Jelić, i ravnateljica Regionalnog koordinatora SMŽ, koji vode projekt, Andreja Šeperac u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

„Ovo je nova faza razvoja gaminga u Novskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji i to je velika transformacija ove županije koja je u bivšem sustavu bila poznata po industriji. Ovo je snaga prilagodbe, novih vrijednosti i niša u kojoj će se i Sisak i Novska profilirati kao Centar gaming industrije„ – rekao je premijer Plenković posebno naglasivši činjenicu da se projekt financira iz Fonda za pravednu tranziciju koji je namijenjen za područja u kojima je prevladavala teška industrija, a upravo radi transformacije gospodarstva.

FOTO Predstavljen projekt Centra gaming industrije u Novskoj - prvi takav u Europi

VEZANI ČLANCI:

„Bit će ovo bitna točka na gaming karti svijeta i to je ona željena transformacija koju podupiremo od početka , a posebno je važno što se to događa u ovoj županiji koja je imala rat, stradala je i u ekonomskoj tranziciji, a na kraju je stigao i potres. No, ovo je pravi smjer revitalizacije i transformacije omogućen snagom i aktivnošću i Vlade i lokalne zajednice“ - istaknuo je predsjednik Vlade koji je dodao i kako su u regionalnoj karti potpora upravo u Sisačko-moslavačkoj županiji te potpore najviše podigli „pa će, uz autocestu koja stiže na ljeto i do Siska, onome tko želi ulagati u Hrvatskoj, najisplativije mu biti u ovoj županiji“.

Ovaj Centar gaming industrije stvarao se od 2016. i šesti je korak projekta, preko edukacija u vrtićima i osnovnim školama, uvođenja novih smjerova tehničara za razvoj video igara u srednje škole u Sisku i Novskoj te otvorenjem Poduzetničkog inkuabtora za gaming industriju u Novakoj kroz kojeg je prošlo više od stotinu tvrtki.

Budući kampus gaminga prostirat će se na gotovo 9 hektara zemljišta u Poduzetničkoj zoni Novska. Sada slijedi javna nabava za izvođača radova te se očekuje da radovi započnu do kraja ove godine. Prva faza uključuje fakultet sa sportskom dvoranom i bazenom, teretanu na otvorenom, teniske terene te druga sportska igrališta. Tu je i studentski dom za 201 ležajem te restoran. Druga faza će uključivati akcelerator gaming industrije i veliku gaming arenu te će koštati oko 50 milijuna eura.