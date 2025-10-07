Vili Beroš izabran za novog neurokirurga u Vinogradskoj?

Naši Portali
ODABRAN IZMEĐU TRI KANDIDATA

Bivši ministar Vili Beroš odlazi sa Županijskog suda u Zagrebu

Luka Batelic/PIXSELL

Bivši ministar Vili Beroš odlazi sa Županijskog suda u Zagrebu
Luka Batelic/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
07.10.2025.
u 16:09

'Očekivalo se da će izabrati Beroša jer se čitavo vrijeme vjeruje da je takva politička odluka'

Izgleda da je Vili Beroš odabran između tri kandidata za novog neurokirurga u KBC Sestre milosrdnice. Službeno nam to u Vinogradskoj nisu potvrdili.  Ulazeći u salu prije carskog reza, zamjenik ravnatelja dr. Neven Tučkar kratko nam je rekao,da natječaj još traje i da postoji žalbeni rok. Međutim, bolnički kuloari kažu da je odluka donijeta.  - Povjerenstvo za odabir kandidata sastalo se i jučer i danas opet, a nakon današnjeg sastanka glavna sestra, koja nije u natječajnom povjerenstvu, izašla je iz prostorije s riječima: "Moram ugovarati ambulantu bivšem ministru! - prepričali su nam bolnički izvori. 

Odluka još nije i formalno potpisana, nakon čega slijedi žalbeni rok.  - Očekivalo se da će izabrati Beroša jer se čitavo vrijeme vjeruje da je takva politička odluka, iako on sedam godina nije bio u sali, čeka ka mirovina a možda i zatvor i nijedna ga privatna klinika zbog tih razloga ne bi zaposlila - kaže nam izvor.
NO
Nordik
16:19 07.10.2025.

Zaposliti kirurga s optužnicom je katastrofa. Zaposliti kirurga koji ima optužnicu za korumpirane radnje u Vinogradskoj bolnici je dvostruka katastrofa. Plenkovićev strah da se vrati u Sabor je ipak donio Berošu radno mjesto.

Avatar Samodesno
Samodesno
16:24 07.10.2025.

Kakav premijer takvi ministri.

23
234
17:00 07.10.2025.

I onda se ljudi pitaju zašto nam mladi stručnjaci odlaze raditi vani. Da je normalna i uređena država taj lik nikada ne bi mogao raditi niti u jednoj državnoj ustanovi ili bolnici.

