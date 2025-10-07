Vili Beroš izabran za novog neurokirurga u Vinogradskoj?

Izgleda da je Vili Beroš odabran između tri kandidata za novog neurokirurga u KBC Sestre milosrdnice. Službeno nam to u Vinogradskoj nisu potvrdili. Ulazeći u salu prije carskog reza, zamjenik ravnatelja dr. Neven Tučkar kratko nam je rekao,da natječaj još traje i da postoji žalbeni rok. Međutim, bolnički kuloari kažu da je odluka donijeta. - Povjerenstvo za odabir kandidata sastalo se i jučer i danas opet, a nakon današnjeg sastanka glavna sestra, koja nije u natječajnom povjerenstvu, izašla je iz prostorije s riječima: "Moram ugovarati ambulantu bivšem ministru! - prepričali su nam bolnički izvori.

Odluka još nije i formalno potpisana, nakon čega slijedi žalbeni rok. - Očekivalo se da će izabrati Beroša jer se čitavo vrijeme vjeruje da je takva politička odluka, iako on sedam godina nije bio u sali, čeka ka mirovina a možda i zatvor i nijedna ga privatna klinika zbog tih razloga ne bi zaposlila - kaže nam izvor.