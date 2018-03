Vidović: SDP će podržati samo cjelovitu Istanbulsku konvenciju

Član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) Franko Vidović ponovio je u četvrtak, da će ta stranka podržati samo cjelovitu Istanbulsku konvenciju, ustvrdivši kako je 'sve drugo licemjerno uključujući i financijske ograde'.

"Stav SDP-a je da neće polovično podržati Istanbulsku konvenciju nego jedino cjelovito. Sve drugo je licemjerno uključujući i financijske ograde. Ili ćemo usvojiti konvenciju u potpunosti ili je nećemo podržati uz ograde", izjavio je Vidović nakon večerašnje sjednice Predsjedništva SDP.

Rekao je kako je o Poslovniku Hrvatskog sabora u tijeku dogovor s partnerima, da je ta stvar u proceduri, a SDP će stajalište donijeti nakon razgovora.

"Ono što je karakteristično za prijedlog koji su uputili vladajući, to je da on suzbija mogućnost govora u Saboru. No, postoje i druge odredbe te ćemo vidjeti što će pregovarači dogovoriti", dodao je Vidović.

Rekao je i kako je član SDP-a Mirando Mrsić uputio u proceduru Zakon o doprinosima koje je Predsjedništvo SDP-a jednoglasno odbilo, te je pozvao Mrsića da taj zakon povuče iz procedure.

