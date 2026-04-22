Studenti bez menze mjesecima: Organiziraju roštilj ispred zatvorenog restorana

Studenti Agronomskog i Šumarskog fakulteta u Zagrebu organizirat će u srijedu, 22. travnja, mirno okupljanje ispred zatvorene studentske menze kako bi upozorili da im je menza više mjeseci zatvorena i da im nije dostupna subvencionirana prehrana. Ispred menze, koja je otvorena 2021., a zatvorena koncem prošle godine, studenti se okupljaju u 14 sati, organizirat će simbolični zajednički roštilj kako bi upozorili da su mjesecima bez menze.

Predstavnica studenta Božena Milinković za Hinu je izjavila da je menza zatvorena krajem prošle godine, a da studenti u početku nisu bili informirani o razlozima zatvaranja. "Studentima je tek naknadno poslana obavijest putem sustava Merlin, bez detaljnog obrazloženja", istaknula je. Dodala je kako su studenti kasnije doznali da su uzrok zatvaranja tehnički problemi na objektu, uključujući nedovršenost dijelova zgrade i prokišnjavanje krova.

"Najbliža pekarnica udaljena je oko pola sata hoda u jednom smjeru, a u okolici nema ni trgovina, ni drugih ugostiteljskih objekata", rekla je Milinković, dodajući da studenti nemaju gdje boraviti ni tijekom pauza između predavanja, osobito u hladnijim mjesecima. Studenti su se, kaže, obratili upravi fakulteta i održali sastanak s dekanom, no konkretni pomaci zasad nisu vidljivi. "Rečeno nam je da je problem u nadležnosti Sveučilišta u Zagrebu i Studentskog centra, ali nakon više od četiri mjeseca ništa se nije promijenilo", istaknula je.

Unatoč tome, Milinković je naglasila kako uprava fakulteta nastoji izaći u susret studentima. "Profesori i dekan imaju razumijevanje i pokušavaju nam olakšati situaciju tako što nas ranije puštaju s predavanja i veliko im hvala na tome, ali to nije dugoročno rješenje. Mi želimo da se menza ponovno otvori", poručila je. Dodala je i kako su se za organizaciju okupljanja odlučili po uzoru na studente Fakulteta strojarstva i brodogradnje, koji su sličnom akcijom uspjeli potaknuti rješavanje problema s menzom.

Studenti očekuju dobar odaziv na okupljanje, iako ističu da će on dijelom ovisiti o vremenskim uvjetima. S Agronomskog fakulteta poručili su kako je restoran bio u nadležnosti Studentskog centra, koji je donio odluku o zatvaranju. Dodaju i da je u tijeku organizacija alternativnog oblika subvencionirane prehrane u neposrednoj blizini kampusa, u suradnji sa Studentskim centrom.

Iz Studentskog centra su istaknuli kako aktivno rade na uspostavi privremene linije za podjelu hrane te da bi se trebala nalaziti u prizemlju fakulteta, pored novoobnovljene knjižnice, kako bi se studentima olakšao pristup prehrani do završetka sanacije restorana. Kao privremeno rješenje ističu restoran na Ekonomskom fakultetu, udaljen dvije tramvajske stanice.