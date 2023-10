VIDEO Život Hrvata na dalekom sjeveru: Uštedimo 2000 eura mjesečno, a aute nikad ne zaključavamo

"Atmosfera na poslu mi je savršena, kolege su mi 'ludilo'. Rekao bih, jedno selo, malo modernije selo. Mirno, tiho, ugodno i za živjeti savršeno. Ovdje se štedi, ako ste malo skromniji, ako niste prerastrošni, mjesečno se može spremiti i do 2000 eura", kaže kuhar Pavle Bubalo, koji na Islandu radi dvije godine.

O životu u toj sjevernoj zemlji progovorio je za dokumentarno-putopisnu seriju Sretni gradovi, autorice Martine Validžić koja je u Reykjaviku razgovarala s tamošnjim Hrvatima.

Pavle, inače Dalmatinac, priznaje da ga na sjever privukla znatiželja. "Mislio sam da volim snijeg i da će mi biti zanimljiv, a onda sam shvatio da ne volim snijeg", priznao je. Poslovni kolega, Zagrepčanin Siniša bio mu je prvi oslonac na poslu. On objašnjava da je Island vrlo sigurna zemlja. "Moja obitelj uživa ovdje, i mala uživa u školi. Sigurno je, mogu je pustiti van, a da se ne brinem da će joj se nešto dogoditi", govori Siniša, piše HRT.

VEZANI ČLANCI:

Otkrili su i jedan zanimljiv detalj – nikada ne zaključavaju vrata stanova i automobila. Kao menadžerica u restoranu u Hrvatskoj je do 2015. godine radila i Lidija Lopac. Htjela je promijeniti posao, ali vidjela je kako mora van. Sjetila se kolege koji živi u Reykjaviku i javila mu se. Iako se pribojavala da će je odbiti zbog godina, dočekali su je raširenih ruku. "Kad sam došla, posao me već čekao, a nikada me nisu pitali ni koliko godina imam", otkrila je.

VIDEO Zagreb: Prosvjed "Klupa nije krevet" u povodu Svjetskog dana beskućnika