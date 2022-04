VIDEO Zekanović u Sabor došao s vrećicom bijelog praha: 'Pronašao sam ovo na Pantovčaku'

Današnje zasjedanja Sabora bivši saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović, koji je nekidan najavio priključivanje Hrvatskoj stranci prava, započeo je tako što je, u nekoj vrsti performansa, predsjednika države Zorana Milanovića nimalo uvijeno označio kao narkomana, onoga tko šmrče kokain. Najprije je opisao prema kojim se simptomima može prepoznati da netko koristi kokain.

- Evo nekih simptoma prema kojima se može prepoznati ovisnika o kokainu: često šmrcanje, hiperaktivnost, bezrazložna euforija, proširene zjenica. Narkoman navučen na koku zadržava lucidnost, ima razvijen smisao za prevaru i laž svake vrste... - nizao je Zekanović za saborskom govornicom da bi potom podignuo i pokazao prozirnu plastičnu vrećicu u kojoj se nalazio bijeli prah te je, držeći tu vrećicu u ruci, zastupnicima u Saboru kazao:

- Jučer popodne šetao sam po Pantovčaku, sasvim slučajno. I tamo negdje posred Pantovčaka pronašao sam ovo. Unutra je upravo ono što vi mislite da jest. Ponavljam, to je ono što vi sad mislite da jest. I zato pozivam ministra Davora Božinovića i službu za borbu protiv zloporabe narkotika da se pozabave ovim i naprave izvide na Pantovčaku.

Potom je Zakanović nastavio govoriti o dječaku koji je odrastao u Zagrebu, slušao pjesmu Prljavog kazališta "Heroj ulice" pa bi "zalijepio nosić na prozorsko staklo" gledajući van jer ga roditelji nisu pustili da se igra s ostalom djecom. Prema Zekanovićem riječima taj je dječak u kasnijoj mladenačkoj dobi koristo droge, a onda je s vremenom postao predsjednik Vlade, a sad i predsjednik države.

- To je isti lik koji danas, u situaciji kada jedna Finska i Švedska strahuju za svoju egzistenciju, traži način da spasi svoju glavu. On prijeti Finskoj sa svojim suludim idejama. A osim SDP-a podržavaju ga također i drugovi iz Mosta. Grmoja danas govori kako je dobro da se blokira ulazak Finske u NATO savez. Pozivam SDP da danas kažu što misle o njemu. Danas su uz njega jedino kolege iz Mosta koje su svojevremeno bile u Lisinskom i vikale: "Škoro, Škoro!", a danas podržavaju Zokija. Stoga tražim dvije stvari. Prvo, pozivam da se ispitaju ovaj moji navodi o pronalsku na Pantovčaku. I drugo, neka se parlamentarne stranke čiji je on bio kandidat za predsjednika države očituju o psovkama koje smo jučer čuli na televiziji - reče Zekanović.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na njegove je riječi odmah reagirala Marija Selak Raspudić iz zastupničkog kluba Mosta optuživši Zekanovića da na saborskim hodnicima "trči u zagrljaj Plenkoviću".

Ponovno spominjući i optužujući Mostovce za "ravnozemljaštvo", Zekanović je Mariji Selak Raspudić uzvratio kazavši:

- Vi ste ravnozemljaši s diplomom. I danas biste bili u koaliciji s Plenkovićem da vas on nije potjerao, a ja sam iz HDZ-a otišao.