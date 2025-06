VIDEO Za Titov brod duhova se pričalo da je dom štakorima kanibalima: Misterij je posebno rasplamsao jedan signal

Priča o brodu MV Ljubov Orlova započinje daleko glamuroznije od svog sablasnog kraja. Porinut 1976. godine u brodogradilištu u Kraljevici, tadašnjoj Jugoslaviji, ovaj čvrsti brod od 4.251 tone građen za SSSR, bio je ponos sovjetske putničke flote. Nazvan po slavnoj glumici i miljenici Staljina, Ljubov Orlovoj, brod je bio posebno dizajniran za najzahtjevnije uvjete. Njegov ojačani trup, izgrađen prema finsko-švedskoj ledenoj klasi 1A, omogućavao mu je da sigurno plovi negostoljubivim vodama Antarktike i Arktika, prevozeći do 110 ljudi. No, kako se bližio kraj njegove karijere, tako se gasio i njegov sjaj, a sudbina mu je pripremila mračan i bizaran epilog koji će ga pretvoriti u legendu.

Početak kraja dogodio se u rujnu 2010. godine, kada je Ljubov Orlova zaplijenjen u luci St. John's u kanadskom Newfoundlandu. Brod je nagomilao dugove veće od 250.000 američkih dolara prema tvrtki koja ga je unajmila, a 51 član posade mjesecima nije primio plaću. Napušten i od vlasnika i od posade, brod je dvije godine trunuo vezan za dok, postajući zahrđala mrlja u luci. Konačno, u veljači 2012. godine, prodan je tvrtki Neptune International Shipping za simboličnu cijenu kako bi bio otegljen u Dominikansku Republiku i razrezan u staro željezo. Vrijednost otpada procijenjena je na oko 700.000 eura, što je bio dovoljan motiv da se krene na posljednje putovanje. No, Atlantik je imao druge planove.

U siječnju 2013. godine, tegljač Charlene Hunt povukao je beživotni kruzer iz luke, no samo dan kasnije, u olujnim uvjetima s vjetrovima od 35 km/h i valovima od tri metra, puknuo je konop za tegljenje. Ljubov Orlova, sada potpuno prepušten sam sebi, počeo je nekontrolirano plutati prema otvorenome moru, predstavljajući ozbiljnu prijetnju obližnjim naftnim i plinskim platformama. Kanadske vlasti su reagirale i poslale opskrbni brod Atlantic Hawk da ga obuzda. Nakon što je brod uspješno osiguran i odvučen u međunarodne vode, Transport Canada donosi kontroverznu odluku: presijecaju uže i puštaju ga na slobodu. U službenom priopćenju naveli su kako brod "više ne predstavlja prijetnju" kanadskim interesima te da je odgovornost za njega na vlasniku. Time je rođen moderni brod duhova, osuđen da sam luta golemim prostranstvom oceana.

U tjednima koji su uslijedili, Ljubov Orlova postao je avet Atlantika. Njegova pozicija bila je nepoznata, a strah od sudara s drugim plovilima rastao je. Krajem veljače 2013. lociran je oko 1.300 nautičkih milja od irske obale, no potraga iz zraka nije dala rezultate. Misterij se produbio 1. ožujka, kada je primljen signal s njegovog radio-plutače za opasnost (EPIRB), uređaja koji se aktivira isključivo u kontaktu s vodom. Stručnjaci su tada prvi put iznijeli teoriju da je brod vjerojatno potonuo. Još jedan signal zabilježen je 12. ožujka, nakon čega je nastupila potpuna tišina. Svijet je polako počeo zaboravljati na napušteni jugoslavenski kruzer, sve do trenutka kada je priča dobila novi, zastrašujući zaokret.

Gotovo godinu dana nakon nestanka, u siječnju 2014., britanski tabloid The Sun objavio je "ekskluzivnu" priču koja je zapalila svjetske medije. Tvrdili su da Ljubov Orlova nije potonuo, već da nošen olujama pluta prema obalama Velike Britanije. No, ono što je priču učinilo viralnom bila je tvrdnja da brod nije prazan. Na njemu se, prema pisanju tabloida, nalazila horda štakora koji su, ostavši bez hrane, bili prisiljeni jesti jedni druge kako bi preživjeli. Slika broda duhova ispunjenog "kanibalskim, dementnim i zaraznim štakorima" postala je globalna senzacija. Izvor ove bizarne tvrdnje bio je belgijski lovac na olupine Pim de Rhoodes, koji je izjavio: "Ona pluta negdje vani. Bit će puno štakora i oni jedu jedni druge. Ako se ukrcam, morat ću posvuda postaviti otrov." Medijska histerija je rođena, a priča je postala toliko popularna da je kanadski rock bend Billy Talent napisao pjesmu "Ghost Ship of Cannibal Rats".

Ipak, kako se prašina slegla, tako je i priča o štakorima kanibalima počela gubiti na vjerodostojnosti. Novinari s američkog NPR-a kontaktirali su samog Pima de Rhoodesa, koji je u novom razgovoru značajno ublažio svoje tvrdnje. Priznao je da je cijela priča vjerojatno preuveličana. "Mislim da, ako je štakora uopće i bilo, vjerojatno su uginuli. Ne mogu preživjeti duže od četiri ili pet dana bez vode i hrane, tako da je brod vjerojatno prazan", izjavio je. Ubrzo su se oglasile i službene institucije. Irska i britanska obalna straža izdale su priopćenja u kojima su potvrdile da nema nikakvih novih informacija o brodu još od travnja 2013. te da nema dokaza koji bi upućivali na to da je još uvijek na površini. Histerija je bila, kako se čini, samo još jedan proizvod tabloidnog senzacionalizma, izgrađen na temeljima stvarne pomorske drame.

Misterij bez kraja: Gdje je danas Ljubov Orlova?

Pa gdje je sada Ljubov Orlova? Kratak odgovor je: nitko ne zna. Nakon posljednjih signala u ožujku 2013., brodu se izgubio svaki trag. Većina pomorskih stručnjaka slaže se da je najvjerojatniji scenarij taj da je brod, oštećen olujama i prepušten na milost i nemilost oceana, na kraju potonuo negdje u dubinama sjevernog Atlantika. Tijekom godina pojavljivale su se razne lažne dojave i teorije. Jedna od najpoznatijih bila je ona iz 2017., kada je jedan britanski tabloid objavio da se olupina broda slične veličine pojavila na plaži u Kaliforniji. Stručnjaci su tu mogućnost odmah odbacili kao gotovo nemoguću, s obzirom na početnu lokaciju broda i pretpostavljeni smjer kretanja, a kasnije je potvrđeno da se radilo o olupini broda SS Monte Carlo. Tako je brod izgrađen u Kraljevici, koji je nekoć ponosno nosio ime filmske zvijezde, postao besmrtan na drugi način – kao vječni brod duhova, tihi spomenik duga, napuštenosti i nevjerojatne moći jedne dobre priče, koja i danas golica maštu avanturista i teoretičara zavjera diljem svijeta. Njegov čelični lijes, skriven negdje na dnu oceana, čuva tajnu svoje posljednje plovidbe.