SVE U PREPOZNATLJIVOM STILU

FOTO SAD najavljuje nove putovnice s Trumpovim likom, a drugi ih ismijavaju: Guverner napravio satiričnu ilustraciju, pa postao viralan

29.04.2026.
u 19:40

Guverner Kalifornije Gavin Newsom na društvenim je mrežama objavio AI-generiranu ilustraciju kojom je ismijao potez administracije Donalda Trumpa

Nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a predstavilo nove putovnice s likom Donalda Trumpa, reakcije se samo nižu. Ovim potezom obilježava se 250. obljetnica Sjedinjenih Američkih Država, a bez obzira na prigodu, mnogi su ga ismijali. Guverner Kalifornije Gavin Newsom na društvenim je mrežama objavio AI-generiranu ilustraciju kojom je ismijao potez administracije Donalda Trumpa o navodnom uvođenju predsjednikovog lika na nove američke putovnice.

Na platformi X prikazao je 'novu vozačku dozvolu' Kalifornije na kojoj je istaknut njegov portret, a cijelu objavu napisao je u prepoznatljivom Trumpovom stilu - velikim slovima, čime je dodatno naglasio satiričan ton objave.

'U ČAST 175. OBLJETNICE KALIFORNIJE, OVOG LJETA UVODIMO VRLO POSEBNU VOZAČKU DOZVOLU ZA SVAKOG DRŽAVLJANINA KALIFORNIJE! NA NJOJ ĆE BITI ZGODNA, VISOKOKVALITETNA FOTOGRAFIJA MENE, GAVINA C. NEWSOMA. MNOGI GOVORE DA JE TO NAJBOLJA DOZVOLA IKAD NAPRAVLJENA U POVIJESTI SVIJETA. OVDJE JE RIJEČ O PROSLAVI NAŠE PREKRASNE SAVEZNE DRŽAVE (NIJE RIJEČ O MENI, UNATOČ VRLO ZGODNOJ FOTOGRAFIJI!). UŽIVAJTE! – GUVERNER GCN', napisao je u objavi. 

Prema najavama, nove putovnice trebale bi biti predstavljene tijekom ovog ljeta. Na vizualnom prikazu službenog dokumenta vide se elementi Deklaracije o neovisnosti te američka zastava. Ispod predsjednikova portreta nalazi se i njegov potpis u zlatnoj boji.

Newsomovo ismijavanje Trumpa počelo je ranije istog dana. Podijelio je lažni prikaz putovnice s fotografijom predsjednika uz Jeffreyja Epsteina, američkog financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika.
FOTO Kakvu su poruku prva dama i kraljica poslale svojim kombinacijama: 'Ovo nije bio spontan modni trenutak'
