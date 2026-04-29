FOTO SAD najavljuje nove putovnice s Trumpovim likom, a drugi ih ismijavaju: Guverner napravio satiričnu ilustraciju, pa postao viralan

Nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a predstavilo nove putovnice s likom Donalda Trumpa, reakcije se samo nižu. Ovim potezom obilježava se 250. obljetnica Sjedinjenih Američkih Država, a bez obzira na prigodu, mnogi su ga ismijali. Guverner Kalifornije Gavin Newsom na društvenim je mrežama objavio AI-generiranu ilustraciju kojom je ismijao potez administracije Donalda Trumpa o navodnom uvođenju predsjednikovog lika na nove američke putovnice.
Na platformi X prikazao je 'novu vozačku dozvolu' Kalifornije na kojoj je istaknut njegov portret, a cijelu objavu napisao je u prepoznatljivom Trumpovom stilu - velikim slovima, čime je dodatno naglasio satiričan ton objave.
'U ČAST 175. OBLJETNICE KALIFORNIJE, OVOG LJETA UVODIMO VRLO POSEBNU VOZAČKU DOZVOLU ZA SVAKOG DRŽAVLJANINA KALIFORNIJE! NA NJOJ ĆE BITI ZGODNA, VISOKOKVALITETNA FOTOGRAFIJA MENE, GAVINA C. NEWSOMA. MNOGI GOVORE DA JE TO NAJBOLJA DOZVOLA IKAD NAPRAVLJENA U POVIJESTI SVIJETA. OVDJE JE RIJEČ O PROSLAVI NAŠE PREKRASNE SAVEZNE DRŽAVE (NIJE RIJEČ O MENI, UNATOČ VRLO ZGODNOJ FOTOGRAFIJI!). UŽIVAJTE! – GUVERNER GCN', napisao je u objavi.
IN HONOR OF CALIFORNIA’S 175TH ANNIVERSARY, WE WILL BE ROLLING OUT A VERY SPECIAL DRIVER’S LICENSE FOR EVERY CALIFORNIAN THIS SUMMER! IT WILL FEATURE A HANDSOME, HIGH-QUALITY PHOTO OF ME, GAVIN C. NEWSOM. MANY PEOPLE ARE SAYING IT’S THE BEST LICENSE EVER MADE IN THE HISTORY OF… pic.twitter.com/svCAc9oNkw— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) April 29, 2026
Prema najavama, nove putovnice trebale bi biti predstavljene tijekom ovog ljeta. Na vizualnom prikazu službenog dokumenta vide se elementi Deklaracije o neovisnosti te američka zastava. Ispod predsjednikova portreta nalazi se i njegov potpis u zlatnoj boji.
Patriot passport unlocked. 🦅— The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026
Limited edition. Stamped for America 250. 🇺🇸 pic.twitter.com/86uxPS1FEk
Newsomovo ismijavanje Trumpa počelo je ranije istog dana. Podijelio je lažni prikaz putovnice s fotografijom predsjednika uz Jeffreyja Epsteina, američkog financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika.
