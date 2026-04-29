Počela operacija spašavanja 11 milijardi eura, Magyar se odmah pohvalio: 'Krajnje uspješan sastanak s von der Leyen'

Novi mađarski premijer Péter Magyar, nasljednik Viktora Orbana, izjavio je u srijedu da je vodio "iznimno konstruktivne i uspješne" razgovore s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o zamrznutim sredstvima EU-a, za koja je rekao da će uskoro stići u Mađarsku. Komisija je ranije blokirala pristup tim sredstvima jer je procijenila da je odlazeća vlada Viktora Orbána kršila standarde EU-a o vladavini prava. Dio zamrznutih sredstava, poput 11 milijardi eura iz Fonda za oporavak nakon pandemije, mora se povući do sredine kolovoza ili će biti nepovratno izgubljen.

Magyar je u objavi na Facebooku nakon sastanka s von der Leyen napisao da će se vratiti u Bruxelles tijekom tjedna 25. svibnja kako bi zaključio politički sporazum o zamrznutim sredstvima. "Europska unija ne postavlja uvjete koji bi bili protivni interesima naše zemlje", napisao je Magyar. Nakon sastanka von der Leyen je izjavila da je imala "vrlo dobru razmjenu mišljenja" s Magyarom. "Razgovarali smo o koracima potrebnim za deblokadu sredstava EU-a namijenjenih Mađarskoj, koja su zamrznuta zbog zabrinutosti oko korupcije i vladavine prava", napisala je von der Leyen na platformi X.

Službenici s obiju strana već su se sastali dvaput od uvjerljive pobjede Magyarove stranke Tisza na izborima 12. travnja. Magyar je tom pobjedom osvojio dvotrećinsku većinu u parlamentu, što mu omogućuje izmjenu ustava. Dužnosnici EU-a kažu da će, zahvaljujući takvoj "supervećini", on moći brzo provesti potrebne zakonske promjene kako bi se otključala sredstva kojima istječe rok. Budući mađarski premijer sastao se i s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom.