NOVI MAĐARSKI PREMIJER

Počela operacija spašavanja 11 milijardi eura, Magyar se odmah pohvalio: 'Krajnje uspješan sastanak s von der Leyen'

European Commission President Ursula von der Leyen meets with Hungary's incoming Prime Minister Peter Magyar in Brussels
Mateja Papić
29.04.2026.
u 19:48

Dio zamrznutih sredstava, poput 11 milijardi eura iz Fonda za oporavak nakon pandemije, mora se povući do sredine kolovoza ili će biti nepovratno izgubljen.

Novi mađarski premijer Péter Magyar, nasljednik Viktora Orbana, izjavio je u srijedu da je vodio "iznimno konstruktivne i uspješne" razgovore s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o zamrznutim sredstvima EU-a, za koja je rekao da će uskoro stići u Mađarsku. Komisija je ranije blokirala pristup tim sredstvima jer je procijenila da je odlazeća vlada Viktora Orbána kršila standarde EU-a o vladavini prava. Dio zamrznutih sredstava, poput 11 milijardi eura iz Fonda za oporavak nakon pandemije, mora se povući do sredine kolovoza ili će biti nepovratno izgubljen.

Magyar je u objavi na Facebooku nakon sastanka s von der Leyen napisao da će se vratiti u Bruxelles tijekom tjedna 25. svibnja kako bi zaključio politički sporazum o zamrznutim sredstvima. "Europska unija ne postavlja uvjete koji bi bili protivni interesima naše zemlje", napisao je Magyar. Nakon sastanka von der Leyen je izjavila da je imala "vrlo dobru razmjenu mišljenja" s Magyarom. "Razgovarali smo o koracima potrebnim za deblokadu sredstava EU-a namijenjenih Mađarskoj, koja su zamrznuta zbog zabrinutosti oko korupcije i vladavine prava", napisala je von der Leyen na platformi X.

Službenici s obiju strana već su se sastali dvaput od uvjerljive pobjede Magyarove stranke Tisza na izborima 12. travnja. Magyar je tom pobjedom osvojio dvotrećinsku većinu u parlamentu, što mu omogućuje izmjenu ustava. Dužnosnici EU-a kažu da će, zahvaljujući takvoj "supervećini", on moći brzo provesti potrebne zakonske promjene kako bi se otključala sredstva kojima istječe rok. Budući mađarski premijer sastao se i s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom.

FOTO Mislili ste da je Péter Magyar zgodan? Čekajte da vidite njegovu desnu ruku, zbog njega žene žele u 'Mađarsku na gulaš'
European Commission President Ursula von der Leyen meets with Hungary's incoming Prime Minister Peter Magyar in Brussels
1/19
Mađarska Viktor Orban Peter Magyar

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
20:08 29.04.2026.

Kao što sam predvidio. Magyar je najavio prvi posjet Ukrajini tamo gdje su Mađari u većem broju i razgovor o njihovim pravima, a EU niti riječi. Kada je to Orban najavljivao, popljuvali su ga da se miješa u u utarnjee stvari Ukrajine. Čim se prije ova tvorevina od EU raspadne, tim bolje.

Avatar IvanR
IvanR
19:55 29.04.2026.

I opet pucanje u trbuh sebi.

