VIDEO Svijet u strahu gleda širenje sukoba, Izrael prijeti: 'Uništit ćemo Libanon'

Od početka napada Hamasa na Izrael napeto je i na izraelsko libanonskoj granici gdje se snage Hezbollaha sukobljavaju sa izraelskom vojskom uz obostrane žrtve. Hezbollah koristi protutenskovske rakete u gađanju izraelskih vojnih položaja na granici te minobacače, dok Izrael uzvraća artiljerijom i avijacijom na položaje Hezbollaha. Izrael je naredio evakuaciju graničnog područja, koje uključuje 28 naselja u pojasu dva kilometra od granice. Za sada su to i dalje pojedinačni napadi, no svi strahuju od eskalacije koja bi mogla imati velike posljedice. Tzachi Hanegbi, izraelski savjetnik za nacionalnu sigurnost, upozorio je Hezbollah, kojeg sponzorira Iran, da ne započinje rat na drugom frontu, prijeteći "uništenjem Libanona" ako to učini.

U nedjelju je Rishi Sunak, engleski premijer, ugostio jordanskog kralja Abdullaha na razgovorima o tome kako ublažiti krizu. Njih dvojica su razgovarali o "diplomatskim naporima da se spriječi daljnja eskalacija na širem Bliskom istoku , radeći s regionalnim čelnicima, kao i s izraelskom vladom i palestinskim vlastima", stoji u priopćenju Downing Streeta. Jake Sullivan, savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, rekao je da SAD vidi "stvarni rizik od eskalacije na sjevernoj granici" te je upozorio Iran preko diplomatskih kanala da ne intervenira. Ujedinjeni narodi izvijestili su o "intenzivnoj" razmjeni raketa u tom području dok su IDF i Hezbollah razmjenjivali vatru. Potpukovnik Peter Lerner, glasnogovornik IDF-a, rekao je da bi skupina trebala biti "vrlo oprezna" pri prelasku praga rata. "S Hezbollahom smo imali nekoliko sukoba duž granice u posljednjih nekoliko dana", rekao je. "Toplo bih preporučio da Hezbollah vrlo pažljivo prati što se događa s Hamasom i njihovom organizacijom u Gazi dok razgovaramo”, dodao je. Benjamin Netanyahu, izraelski premijer, obećao je "rušiti" Hamas kao osvetu za njegov masakr nad 1400 izraelskih civila tijekom napada na jug zemlje prošlog tjedna. Zdravstveni dužnosnici Gaze rekli su da je do sada ubijeno 2450 ljudi tijekom tjedan dana izraelskih zračnih napada.

Strah od regionalnog rata porastao je u nedjelju nakon što je Iran, koji je pretvorio Hezbollah u svoju glavnu posredničku silu kroz desetljeća financiranja, upozorio da bi invazija na Gazu mogla dovesti do širenja zone sukoba. Hossein Amir-Abdollahian, iranski ministar vanjskih poslova, rekao je da Teheran ne može "ostati promatrač" i da će SAD-u biti naneseni "teški gubici" ako se rat proširi. "Nitko ne može jamčiti kontrolu nad situacijom i neproširivanje sukoba", rekao je, prema priopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova. Ebrahim Raisi, predsjednik Irana, odvojeno je rekao Emmanuelu Macronu, predsjedniku Francuske da se "situacija može zakomplicirati i scena će se proširiti" ako izraelska opsada Gaze ne prestane.

Njegovi su komentari uslijedili nakon što je Lloyd Austin, američki ministar obrane, u subotu naredio premještanje druge udarne skupine nosača zrakoplova u regiju. Dužnosnik američke obrane nazvao je raspoređivanje "signalom odvraćanja Iranu, libanonskom Hezbollahu i bilo kojem drugom posredniku u cijeloj regiji koji bi mogao razmišljati o iskorištavanju trenutne situacije za eskalaciju sukoba". SAD i Izrael već su sastavili zajednički udarni popis ciljeva Hezbollaha koje treba pogoditi u slučaju rata, izvijestile su desničarske izraelske novine Makor Rishon, citirajući neimenovane pilote izraelskih zračnih snaga.

