VIDEO Ukrajinci objavili dramatičnu snimku napada: 'Pogodili smo ruske tankere iz Putinove flote duhova'

Ukrajina je objavila video snimku napada na ruske tankere iz tzv. flote u sjeni, koji se koriste za izbjegavanje sankcija. Ukrajinski bespilotni morski dronovi Sea Baby pogodile su i dva sankcionirana plovila, KAIRO i VIRAT, u Crnom moru. Zajednička operacija protuobavještajne službe SBU-a i ukrajinske mornarice pogodila je tankere na putu za utovar nafte u ruskoj luci Novorossijsk.

Ukrajinski napad na ruske tankere

Posjetimo, eksplozija na ruskom tankeru iz 'tajne flote' u petak je u blizini Bospora uzrokovala požar u strojarnici, objavila je pomorska agencija, dodajući da je započela operacija spašavanja 25 članova posade. Turska uprava za pomorstvo priopćila je da je tanker Kairos putovao bez tereta prema ruskoj luci Novorosijsk kad je dobila izvješće o „vanjskom udaru” koji je pokrenuo požar 28 nautičkih milja od turske obale.

Anonimni izvor upoznat s tim incidentom rekao je Reutersu da je još jedan tanker, Virat, također doživio eksploziju, istočnije na Crnom moru. I Kairos i Virat su na listi brodova pod sankcijama uvedenima nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Tvrtka Tribeca objavila je da je Kairos plovio pod gambijskom zastavom te kako postoji mogućnost da je udario u morsku minu. Također je rekla kako postoji opasnost da će potonuti. „Stanje 25 članova osoblja je dobro, a spasilački timovi su na terenu radi njihove evakuacije”, priopćile su turske pomorske vlasti na platformi X.